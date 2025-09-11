Ông Trump lên tiếng vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan: Thế là bắt đầu rồi đấy

Ngày 10-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra có phần ngạc nhiên trước việc máy bay không người lái (UAV) được cho là của Nga xâm nhập không phận Ba Lan - một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo đài CNN.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy, Nga lại vi phạm không phận Ba Lan bằng UAV à? Thế là bắt đầu rồi đây!” - ông Trump viết ngắn gọn trên mạng xã hội Truth Social, hàm ý mơ hồ rằng căng thẳng có thể còn leo thang.

Lời bình luận này xuất hiện đúng lúc giới chức Mỹ đang xử lý thông tin về sự việc trong đêm, khi hơn chục UAV được cho là của Nga xâm nhập không phận Ba Lan và buộc NATO phải điều tiêm kích bắn hạ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trước đó, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki chiều 10-9 cho biết ông đã có cuộc điện đàm với ông Trump.

“Các cuộc trao đổi hôm nay khẳng định sự đoàn kết của đồng minh” - ông Nawrocki cho biết, song không nêu chi tiết nội dung điện đàm.

Trước cuộc gọi, một quan chức Ba Lan nói với CNN rằng ông Nawrocki dự kiến bàn với ông Trump về việc tăng cường và triển khai thêm lực lượng.

Một trong những đề xuất cụ thể có thể là Mỹ bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot dọc biên giới Ba Lan-Ukraine. Mỹ từng triển khai Patriot tại TP Rzeszów (giáp Ukraine), nhưng hiện hệ thống ở đây do Đức vận hành.

Ba Lan cũng đang chờ nhận lô tiêm kích F-35, với 4 chiếc đầu tiên dự kiến bàn giao vào tháng 1 năm sau, và hy vọng tiến độ có thể được đẩy nhanh.

Quan chức này cho biết Warsaw mong muốn việc triển khai quân sự đi kèm các công cụ kinh tế, đồng thời đang chờ xem phát biểu “thế là bắt đầu rồi” của ông Trump ám chỉ điều gì. Liên minh châu Âu (EU) cũng đã sẵn sàng với một gói trừng phạt bổ sung lên Nga.

Sự việc đánh dấu một bước leo thang đáng chú ý trong cuộc xung đột Nga-Ukraine mà ông Trump nhiều lần tuyên bố muốn chấm dứt nhưng chưa đạt kết quả. Đã gần 1 tháng trôi qua kể từ cuộc gặp được chú ý của chủ nhân Nhà Trắng với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska, gần như chưa có tiến triển nào trong việc kết thúc chiến sự.

Trước sự thất vọng ngày càng lớn đối với ông Putin, ông Trump nói sẵn sàng áp thêm lệnh trừng phạt mới với Moscow, nhưng chưa đưa ra chi tiết. Cho đến nay, tổng thống Mỹ mới chỉ bổ sung một biện pháp hạn chế thương mại đối với Ấn Độ vì các giao dịch liên quan Nga.