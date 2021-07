Tiếc của, quan tham Trung Quốc tự chui đầu vào rọ

Chủ Nhật, ngày 11/07/2021 11:00 AM (GMT+7)

Cách đây vài ngày, trang Văn kiện tòa án Trung Quốc đã công bố "Quyết định của Tòa án nhân dân An Khánh, tỉnh An Huy, về việc không cho phép thi hành án ngoài nhà tù" đối với Thi Bình, cựu giám đốc Sở Giao thông tỉnh An Huy đang thi hành bản án 10 năm 3 tháng tù và bị phạt 600.000 NDT.

Thi Bình khi còn là Giám đốc Sở Giao thông tỉnh An Huy

Theo quyết định, phạm nhân Thi Bình, nam, sinh ngày 20/8/1960. Vào ngày 10/4/2019, ông ta bị Ủy ban Giám sát An Huy lập hồ sơ điều tra vì nghi ngờ phạm tội chức vụ, bị tạm giữ vào ngày 29/9/2019 và bị bắt giam chính thức ngày 9/10 cùng năm vì nghi ngờ nhận hối lộ.

Tòa án thành phố An Khánh ngày 16/10/2020 đã ra bản án tuyên phạt Thi Bình về tội nhận hối lộ, kết án 10 năm 3 tháng tù giam và phạt 600.000 NDT. Bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Thi Bình sau đó đã nộp đơn lên Tòa án An Khánh xin được chấp hành án bên ngoài nhà tù với lý do ông ta bị ung thư trực tràng và có các biến chứng sau phẫu thuật trước khi bị đưa đi thi hành án. Sau khi xem xét, Viện Kiểm sát và Tòa án đã đưa ra ý kiến ​​Thi Bình không đủ điều kiện y tế để được chấp hành án ngoài nhà tù, không chấp nhận đơn xin tại ngoại của ông ta.

Tin tức Thi Bình xin tại ngoại bị từ chối khiến dư luận quan tâm bởi vụ án Thi Bình từng gây xôn xao Trung Quốc. Nguyên nhân bởi lý do Thi Bình ngã ngựa hóa ra là ông ta mạnh dạn trình báo cảnh sát sau khi hơn 1,3 triệu NDT tài sản trong nhà bị cướp xông vào nhà lấy mất.

Cuối cùng, những tên cướp bị bắt đã thành thật khai nhận số tài sản hàng triệu tệ lấy được từ nhà của vị Giám đốc Sở Giao thông, gây ra sự nghi ngờ mạnh mẽ trên các cơ quan truyền thông, dẫn đến việc Thi Bình phải ngồi tù, còn vợ thì bị cách chức.

Tòa án thành phố Hợp Phì đã công bố Bản án hình sự sơ thẩm vụ cướp Mã Kiến trên trang web Tài liệu Phán quyết Trung Quốc (sau đây gọi là "Bản án"), tiết lộ các tình tiết cụ thể của vụ án Mã Kiếm và đồng phạm cướp của cải gia đình Thi Bình. Theo "Bản án", bị cáo Mã Kiếm và đồng phạm Giải X đã đầu tư làm một công trình giao thông ở Bạng Phụ, nhưng mãi không nhận được tiền thanh toán.

Để sớm giải quyết khủng hoảng tài chính, Mã Kiến đã có một ý tưởng sai trái. Sau khi đọc trên mạng các thông tin về những kẻ trộm đã lấy được một lượng lớn tiền mặt từ nhà của nhiều quan chức mà các quan chức không dám báo cảnh sát sau khi bị trộm vì sợ lộ tẩy.

Vào ngày 28/4/2015, Mã Kiếm và Giải X mang một khẩu súng hơi ngắn và các công cụ phạm tội khác đến tư dinh của Thi Bình, khi đó là Giám đốc Sở Giao thông tỉnh An Huy và vợ Hàn Kiến Huy, Phó Phòng Bảo hiểm Xã hội của Sở Tài chính tỉnh An Huy, chuẩn bị ăn trộm.

Theo sự phân công từ trước, Giải X quan sát thấy vợ Thi Bình đi làm về đến cổng khu nhà, Mã Kiếm lẻn vào nằm phục kích ở lối thoát hiểm tại cổng nhà Thi Bình. Khi Hàn Kiến Huy lên lầu mở cửa, Mã Kiếm lập tức tiến đến khống chế bằng một tay, tay còn lại dùng súng hơi gí vào lưng, buộc bà Hàn phải mở cửa để vào, sau đó hắn trói tay chân bà bằng băng keo đã chuẩn bị sẵn, rồi ép bà phải khai nơi cất giấu tiền của trong nhà.

Cuối cùng, hai kẻ đạo chích đã cướp được ở nhà Thi Bình số tiền mặt là 830.700 NDT, 28.980 USD, cùng nhiều thẻ mua sắm, thẻ tiêu dùng, điện thoại di động, thuốc lá và các tài sản khác trị giá 288.815,72 NDT. Tổng giá trị của số tiền tài sản bị cướp là 1.303.921,85 NDT.

Thời điểm đó, Thi Bình chỉ mới giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông tỉnh An Huy được hơn một tháng. Sau khi những tên cướp rời đi, Hàn Kiến Huy lập tức gọi điện cho chồng báo chuyện nhà bị cướp. Sau khi Thi Bình hay tin, do tiếc của, ông ta đã không giấu giếm như dự đoán của Mã Kiếm mà mạnh dạn trình báo cảnh sát.

Ngày 29/4/2015, Giải X bị bắt ở Hợp Phì và bị xét xử trước; ngày 28/10/2017, Mã Kiếm cũng bị bắt ở Cửu Giang. Ngày 17/4/2018, Tòa án nhân dân trung cấp Hợp Phì công khai xét xử, cho rằng hành vi của bị cáo Mã Kiếm đã cấu thành tội cướp tài sản số lượng rất lớn, vào nhà và cướp có vũ khí. Mã Kiếm bị kết án 14 năm tù và phạt 100.000 NDT vì tội cướp, tất cả số tài sản cướp được đã bị tòa án thu hồi, trong đó 100.000 NDT và 6 thẻ mua sắm được trả lại cho vợ chồng Thi Bình.

Tuy nhiên, do số tang vật liên quan đến vụ án này lên tới hơn 1,3 triệu NDT, nên gây xôn xao dư luận xã hội và nghi ngờ số tiền bạc của vợ chồng Thi Bình cũng là kiếm được bằng cách bất hợp pháp. Trước sức ép dư luận, ngày 11/4/2019, Cục Giám sát An Huy ra thông báo Thi Bình bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật; 8 ngày sau, bà vợ Hàn Kiến Huy cũng bị cách chức.

Vào tháng 1/2020, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Cục Giám sát tỉnh An Huy thông báo Thi Bình bị “song khai” (cách chức và khai trừ đảng), cáo buộc ông ta lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cho người khác và nhận hối lộ trong việc tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ; thu được lợi nhuận khổng lồ thông qua vi phạm cho vay tư nhân; không thành thực báo cáo vấn đề khi bị thẩm tra và thông đồng với người khác để đối phó thanh tra...đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan kiểm sát xử lý theo pháp luật.

Theo thông tin công khai, Thi Bình sinh năm 1960 tại Phì Đông, An Huy. Ông ta có trình độ sau đại học và Thạc sĩ quản lý, từng giữ các chức vụ Cục phó Cục thuế địa phương tỉnh An Huy, thành viên đảng đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh An Huy. Từ tháng 3/2015, ông giữ chức Bí thư kiêm Giám đốc Sở Giao thông tỉnh An Huy, chủ trì công việc chung của sở cho đến khi bị bãi chức và bị điều tra.

