Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden giảm kỷ lục

Chủ Nhật, ngày 22/05/2022 18:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tháng 5 giảm xuống mức thấp kỷ lục, sự bất bình lan rộng từ cách quản lý kinh tế đến quan hệ với Nga.

Cuộc thăm dò mới từ Trung tâm Nghiên cứu công của Associated Press-NORC cho thấy tỉ lệ ủng hộ của người dân trong tháng 5/2022 đối với Tổng thống Joe Biden đã xuống đến mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Theo cuộc thăm dò do Associated Press-NORC thực hiện, chỉ có 39% người trưởng thành ở Mỹ ủng hộ những gì ông Biden đạt được với tư cách là Tổng thống, giảm so với xếp hạng vốn đã ở mức tiêu cực trong cuộc khảo sát một tháng trước đó.

Chỉ có khoảng 2 trong số 10 người trưởng thành nói rằng Mỹ đang đi đúng hướng hoặc nền kinh tế đang phát triển tốt.

Cả hai chỉ số đều giảm so với khoảng 3 trong 10 người ở cuộc thăm dò trước đó một tháng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Sự sụt giảm này tập trung ở các đảng viên đảng Dân chủ khi chỉ có 33% thành viên trong đảng của tổng thống cho rằngđất nước đang đi đúng hướng, giảm so với 49% hồi tháng 4/2022.Các phát hiện trên phản ánh tâm lý bất bình lan rộng ở Mỹ giữa lúc nước này đang đối mặt với hàng loạt thách thức từ lạm phát, bạo lực súng đạn, tình trạng thiếu sữa bột toàn quốc cho đến đại dịch dai dẳng.

Nhìn chung, 2/3 người Mỹ không tán thành cách quản lý nền kinh tế của ông Biden. Mức đánh giá đó phần lớn không thay đổi trong vài tháng qua, mặc dù đã tăng nhẹ kể từ hai tháng đầu năm.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy sự không hài lòng với Biden về nền kinh tế ngày càng sâu sắc.

Cuộc khảo sát mới cho thấy, 51% nói rằng chính quyền ông Biden đã làm nhiều điều tổn hại hơn là giúp đỡ, trong khi 30% nói rằng chínhquyền ông Biden không tạo ra nhiều khác biệt.

Về mối quan hệ của Mỹ với Nga, nhìn chung 45% người Mỹ tán thành việc ông Biden xử lý mối quan hệ của Mỹ với Nga, còn 54% không tán thành. Tỉ lệ này được duy trì đều đặn hàng tháng kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu.

Nhưng ở cuộc thăm dò mới, chỉ có 21% người Mỹ nói rằng họ “rất tin tưởng” vào khả năng xử lý tình hình ở Ukraine của ông Biden; 39% nói rằng họ có chút tự tin và 39% nói rằng họ gần như không đồng tình.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/ti-le-ung-ho-tong-thong-my-joe-biden-giam-ky-luc-d553250.htmlNguồn: https://www.baogiaothong.vn/ti-le-ung-ho-tong-thong-my-joe-biden-giam-ky-luc-d553250.html