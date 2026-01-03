Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể diễn ra trong năm 2026

Triển vọng thượng đỉnh Mỹ-Triều

Khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều trong năm 2026 được đánh giá ở mức cao, trong khi triển vọng nối lại đối thoại liên Triều vẫn còn thấp trong ngắn hạn. Nhận định này được nêu trong báo cáo dự báo năm 2026 do Viện Ngoại giao và An ninh quốc gia (IFANS) – cơ quan nghiên cứu trực thuộc Chính phủ Hàn Quốc – công bố giữa tháng 12/2025.

Theo báo cáo, việc Triều Tiên tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Nga đang làm suy giảm động lực của Bình Nhưỡng trong việc tiếp xúc với Seoul, dù bế tắc giữa Mỹ và Triều Tiên kéo dài trong năm 2025 không có nghĩa là tình trạng này sẽ tiếp tục sang năm 2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp nhau tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở khu phi quân sự biên giới liên Triều, ngày 30/6/2019. Ảnh: Reuters

IFANS cho rằng khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều “đã tăng lên ở một mức độ nhất định”, khi hai nhà lãnh đạo “chia sẻ một số điểm tương đồng”, bao gồm mong muốn tổ chức thượng đỉnh, định hướng chung về “cùng tồn tại hòa bình” và xu hướng đưa vấn đề phi hạt nhân hóa xuống giai đoạn sau của tiến trình đàm phán.

Báo cáo nhận định chuyến thăm Trung Quốc dự kiến vào tháng 4/2026 của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể mở ra “khoảng trống đối thoại” nhằm khôi phục tiến trình tiếp xúc giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vốn đình trệ từ tháng 6/2019, dù cuộc gặp – nếu diễn ra – không nhất thiết tổ chức tại Trung Quốc.

An ninh khu vực ngày càng rủi ro hơn?

Một khảo sát do Trung tâm Hành động Phòng ngừa thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (CFR) thực hiện cho thấy nguy cơ khủng hoảng an ninh trên bán đảo Triều Tiên đã được nâng lên nhóm “đe dọa cấp độ I” – mức cao nhất trong thang đánh giá rủi ro an ninh của Mỹ.

Khoảng 620 quan chức, cựu quan chức và chuyên gia chính sách đối ngoại Mỹ tham gia khảo sát, đánh giá 30 kịch bản xung đột có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Washington trong năm 2026.

Theo CFR, khả năng Triều Tiên nối lại thử hạt nhân và kéo theo nguy cơ đối đầu quân sự, có sự tham gia của các nước láng giềng và Mỹ, được xếp loại tác động “cao” đối với lợi ích an ninh của Washington, dù xác suất xảy ra được đánh giá ở mức “trung bình”.

Báo cáo còn chỉ ra rằng môi trường an ninh toàn cầu năm 2026 sẽ phức tạp hơn, khi nhiều nguy cơ khác cũng được nâng lên mức rủi ro cao như khả năng xung đột giữa Nga và NATO, khủng hoảng tại eo biển Đài Loan hay nguy cơ bất ổn chính trị trong nội bộ Mỹ.

Trong bối cảnh đó, IFANS nhận định việc nối lại đối thoại Mỹ – Triều, nếu diễn ra, nhiều khả năng cũng sẽ được đặt trong khung tính toán rộng hơn của Washington liên quan đến các ưu tiên an ninh toàn cầu.

Yếu tố trừng phạt và hồ sơ Ukraine tác động đến tính toán của Triều Tiên

Các tác giả bản báo cáo của IFANS cho rằng tính toán chính trị của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trước hết phụ thuộc vào “mức độ nới lỏng trừng phạt” có thể đạt được từ phía Mỹ. Bên cạnh đó, tiến triển trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine và những thay đổi kéo theo trong quan hệ Mỹ – Nga cũng là nhân tố quan trọng.

Giáo sư Lee Sang-sook tại Viện Ngoại giao và An ninh quốc gia (IFANS) nhấn mạnh “mức độ nới lỏng trừng phạt là yếu tố then chốt”, ngoài tác động từ hồ sơ Nga – Ukraine. Bà cho rằng nếu Washington phát đi tín hiệu về phạm vi nới lỏng trừng phạt ở mức Bình Nhưỡng có thể chấp nhận, khả năng nối lại đối thoại Mỹ – Triều sẽ gia tăng.

Đồng quan điểm, Giáo sư Min Jeong-hun (IFANS) nhận định những thông điệp từ phía Mỹ – đặc biệt là tín hiệu cho phép mở đầu đàm phán bằng “thỏa thuận đóng băng hạt nhân” – có thể đủ để khôi phục kênh ngoại giao hạt nhân Mỹ – Triều. Trong bối cảnh đó, ông đánh giá vai trò của Chính phủ Hàn Quốc – dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung – mang ý nghĩa như “người dẫn nhịp” tiến trình.

Cách tiếp cận phi hạt nhân hóa theo lộ trình từng bước

Báo cáo cho rằng Seoul và Washington nhiều khả năng xây dựng “một lộ trình phi hạt nhân hóa thực tế hơn” nhằm đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Theo đó, cách tiếp cận theo giai đoạn của Chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung có thể trở thành khung tham chiếu phù hợp.

IFANS đánh giá khả năng hai bên “xây dựng một mô hình phi hạt nhân hóa mang tính thỏa hiệp”, dựa trên lộ trình ba bước do Hàn Quốc đề xuất: đóng băng – cắt giảm – tháo dỡ.

Cách tiếp cận này khác với các cuộc đàm phán trước đây vốn yêu cầu cam kết sớm về “phi hạt nhân hóa hoàn toàn”. Thay vào đó, phi hạt nhân hóa được xem là kết quả của quá trình đàm phán từng bước, trong đó việc cắt giảm năng lực hạt nhân – tên lửa của Triều Tiên sẽ được triển khai song song với các biện pháp đáp ứng tương ứng từ phía Mỹ và cộng đồng quốc tế.

Triển vọng đối thoại liên Triều vẫn mờ nhạt

Dù vậy, IFANS nhận định khả năng nối lại đối thoại liên Triều “vẫn thấp trong một thời gian đáng kể”, ngay cả khi kênh tiếp xúc Mỹ – Triều được khởi động.

Báo cáo cho rằng trong năm 2026, triển vọng cải thiện quan hệ hai miền Triều Tiên khó khả thi do Bình Nhưỡng tiếp tục duy trì “học thuyết hai nhà nước thù địch”, trong khi xung đột Nga – Ukraine còn kéo dài.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán chấm dứt chiến sự tại Ukraine nhiều khả năng chưa đạt tiến triển, Triều Tiên có thể cho rằng việc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc “không mang lại lợi ích chiến lược hoặc kinh tế đáng kể”, nhất là khi Bình Nhưỡng đã thu được một số lợi ích từ việc ủng hộ Nga trong cuộc xung đột.

Bên cạnh đó, sự trở lại của cục diện đối đầu “theo khối” – với một bên là liên minh Hàn Quốc – Mỹ – Nhật Bản và một bên là Triều Tiên – Trung Quốc – Nga– đang làm giảm động lực của Bình Nhưỡng trong việc tham gia đối thoại với Seoul.

Quan hệ Triều Tiên – Trung Quốc được cho là tiếp tục cải thiện sau thượng đỉnh song phương hồi tháng 9/2025, khi Bắc Kinh “nhìn nhận lại vai trò của Triều Tiên như một vùng đệm chiến lược” giữa bối cảnh cạnh tranh Mỹ – Trung gia tăng.

Theo IFANS, Bình Nhưỡng đang tìm thấy “những lối thoát về an ninh và kinh tế” trong cấu trúc “Chiến tranh Lạnh mới” đang hình thành tại không gian Á – Âu, thông qua việc tăng cường hợp tác với Nga và Trung Quốc, đồng thời “mở rộng kênh né tránh trừng phạt” thông qua cải thiện quan hệ với hai đối tác này.

Báo cáo cũng lưu ý rằng quan hệ Nga – Triều “có thể điều chỉnh theo diễn biến kéo dài của cuộc xung đột Ukraine và phản ứng của cộng đồng quốc tế”.