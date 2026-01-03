Mỹ tuyên bố sẵn sàng can thiệp giúp người biểu tình ở Iran, Tehran đáp trả đáng sợ

Iran đang trải qua bất ổn đáng sợ nhất trong vài năm qua. Ảnh từ video của Al Jazeera.

Tehran sẽ coi lực lượng Mỹ tại Trung Đông là các mục tiêu hợp pháp nếu Washington tìm cách can thiệp vào cách Iran xử lý làn sóng biểu tình quy mô lớn đang diễn ra - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf cảnh báo. Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang ở trạng thái “sẵn sàng khai hỏa” và có thể hành động bất cứ lúc nào.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn bùng phát tại Cộng hòa Hồi giáo từ cuối tháng 12, khi các tiểu thương ở Tehran đình công sau khi đồng nội tệ rial rơi xuống mức thấp kỷ lục. Biểu tình nhanh chóng lan sang các thành phố khác và chuyển sang mang tính chính trị, kèm theo bạo lực.

“Vị tổng thống Mỹ thiếu tôn trọng đó nên… biết rằng… toàn bộ các cơ sở và lực lượng của Mỹ trên khắp khu vực sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi để đáp trả bất kỳ hành động phiêu lưu nào” - ông Ghalibaf viết trong một tuyên bố đăng trên X hôm thứ Sáu 2/1, bình luận về bài đăng của ông Trump trên Truth Social trước đó cùng ngày.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng cho biết, thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington sẵn sàng hỗ trợ những người biểu tình ở Iran là "liều lĩnh và nguy hiểm".

"Thông điệp hôm nay của Tổng thống Trump, có lẽ (được viết) dưới ảnh hưởng của những người sợ ngoại giao và lầm tưởng rằng nó vô dụng, là liều lĩnh và nguy hiểm" - ông Araghchi viết trên trang mạng xã hội của mình.

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh rằng những người Iran tham gia các cuộc biểu tình nổ ra do biến động tiền tệ đang thực hiện quyền bày tỏ sự bất đồng chính kiến của mình, đồng thời lưu ý tính chất hòa bình của các cuộc biểu tình. Ông cũng tuyên bố rằng lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo đang trong tình trạng báo động và biết "phải nhắm vào đâu" nếu bất kỳ ai xâm phạm chủ quyền của Iran.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran đã ra tuyên bố khẳng định quân đội Iran sẽ không cho phép bất kỳ hành động nào gây hại đến Cộng hòa Hồi giáo hay an ninh của người dân nước này. Tuyên bố nhấn mạnh rằng nếu "kẻ thù của Iran" phạm thêm sai lầm nào nữa, chúng sẽ phải nhận lấy sự đáp trả mạnh mẽ và tàn khốc hơn trước.

Đây là làn sóng biểu tình nghiêm trọng nhất kể từ cuộc bất ổn năm 2022 ở Iran, bùng phát sau cái chết trong trại giam của Mahsa Amini, 22 tuổi, người bị cáo buộc vi phạm quy định về khăn trùm đầu. Sự việc đã châm ngòi cho nhiều tuần bất ổn bạo lực, khiến hơn 200 người thiệt mạng trên toàn quốc và hàng nghìn người bị bắt.

Các video lan truyền trên mạng cho thấy đám đông đã tấn công các tòa nhà chính phủ và các cơ sở liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Thương vong cũng được ghi nhận ở cả phía người biểu tình lẫn lực lượng an ninh.

Nguy cơ can thiệp từ bên ngoài

Tổng thống Mỹ cảnh báo Washington có thể can thiệp nếu Iran “nổ súng và giết hại dã man những người biểu tình ôn hòa".

Các cơ quan tình báo nước ngoài đã tìm cách biến những cuộc biểu tình hợp pháp thành các trận chiến đô thị bạo lực - Chủ tịch Quốc hội Iran cho biết, đồng thời khẳng định những âm mưu này đã bị ngăn chặn. Tehran có khả năng phân biệt giữa người biểu tình và “lính đánh thuê nước ngoài”, và sẽ không bao giờ ngược đãi người dân của mình, Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh.

Trước đó, đối thủ không đội trời chung của Iran là Israel đã công khai ủng hộ làn sóng bất ổn này. Cơ quan tình báo Mossad của Israel cũng tuyên bố có đặc vụ hoạt động trên thực địa. Tehran cảnh báo hôm thứ Sáu rằng bất kỳ sự can thiệp nào vào an ninh của Iran sẽ phải đối mặt với một “phản ứng khiến đối phương phải hối hận”.

Thái tử Iran lưu vong Peza Pahlavi đã lên tiếng kêu gọi người dân Iran tiếp tục các cuộc biểu tình và tràn xuống đường với quy mô lớn nhằm giành quyền kiểm soát các thành phố lớn của Tehrran như Iran.