Thực hư ý đồ của Mỹ đối với Greenland trong cạnh tranh với Nga và Trung Quốc

Thực hư chuyện tàu chiến của Nga và Trung Quốc

Liệu sự ám ảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump với ý tưởng biến đảo Greenland (một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch) thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ có liên quan đến kế hoạch của ông về việc phát triển, một hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng trị giá 175 tỷ USD mang tên “Vòm Vàng”?

Nhà cửa trên đảo Greenland. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump hoặc bất kỳ quan chức nào của ông đều không trả lời câu hỏi này trước công chúng; tất cả đều giải thích chính sách Greenland theo khía cạnh chiến lược về “an ninh quốc gia” tổng thể của Mỹ đối với Nga và Trung Quốc.

“Nó rất chiến lược”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một vào ngày 4/1/2026. “Hiện tại, Greenland đang bị bao phủ bởi các tàu của Nga và Trung Quốc khắp nơi. Chúng ta cần Greenland từ góc độ an ninh quốc gia”.

Tuy nhiên, hai nhà ngoại giao cấp cao của các nước Bắc Âu, những người được tiếp cận với các báo cáo tình báo của NATO, đã nói với tờ Financial Times vào ngày 11/1 rằng không có bằng chứng nào cho thấy tàu mặt nước hoặc tàu ngầm của Nga hoặc Trung Quốc hoạt động xung quanh Greenland trong những năm gần đây, trái ngược hoàn toàn với lý giải của Trump về việc Mỹ cần kiểm soát lãnh thổ Bắc cực này.

“Tôi đã xem các báo cáo tình báo. Không có tàu, không có tàu ngầm nào cả”, một người nói với tờ báo.

Một nhà ngoại giao khác từ một quốc gia Bắc Âu khác thì cho biết: “Ý kiến ​​cho rằng vùng biển xung quanh Greenland đầy rẫy tàu hoặc tàu ngầm của Nga và Trung Quốc là không đúng sự thật. Chúng có ở Bắc cực, đúng vậy, nhưng là ở bên phía Nga”.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide cũng đã nói với đài truyền hình Na Uy NRK rằng có “rất ít” hoạt động của Nga hoặc Trung Quốc gần Greenland, bất chấp các hoạt động di chuyển tàu ngầm của Nga đang diễn ra gần Na Uy hơn.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Greenland, hoặc việc kiểm soát nó, sẽ không gây ra mối đe dọa an ninh cho Mỹ. Nằm giữa Mỹ và Nga, Greenland từ lâu đã được coi là khu vực có tầm quan trọng chiến lược cao đối với người Mỹ, hoặc nói rộng hơn, đối với an ninh Bắc cực.

Đảo Greenland cũng nổi tiếng với nguồn tài nguyên thô chưa được khai thác dồi dào, từ trữ lượng dầu khí đến các mỏ khoáng sản quan trọng. Đảo lớn này chứa các mỏ khoáng sản khổng lồ, bao gồm kim loại đất hiếm, urani, lithium và coban. Kim loại đất hiếm - rất quan trọng để sản xuất mọi thứ từ điện thoại thông minh đến xe điện - hiện chủ yếu do Trung Quốc cung cấp. Mỹ muốn khắc phục sự phụ thuộc quá mức này.

Câu chuyện từ thời Liên Xô

Cần lưu ý rằng khi Đức chiếm đóng Đan Mạch trong Thế chiến II, Đan Mạch đã biến Greenland thành xứ bảo hộ của Mỹ vào năm 1941. Điều này kéo theo việc Mỹ tiến hành tuần tra hải quân, thiết lập các căn cứ và xây dựng các cơ sở quân sự khác, bao gồm hạm đội Bắc cực mang tên “Tuần tra Greenland”. Sau khi Thế chiến II kết thúc, Đan Mạch giành lại quyền kiểm soát Greenland nhưng Mỹ vẫn được phép duy trì sự hiện diện quân sự của mình tại đó.

Đan Mạch gia nhập NATO năm 1949, và năm 1951, Mỹ bắt đầu xây dựng Căn cứ Không quân Thule “một cách bí mật”. Nó được coi là một căn cứ quan trọng để đối phó các cuộc tấn công tiềm tàng từ Liên Xô vào Bắc Mỹ trong Chiến tranh Lạnh và là điểm tiếp nhiên liệu tiềm năng cho máy bay Mỹ.

Hiện nay dù không còn bí mật nào về căn cứ này nữa, nó vẫn là một tài sản chiến lược quan trọng đối với quân đội Mỹ và các đồng minh của họ. Căn cứ Thule đã được đổi tên thành “Pituffik” và hiện là một phần của Lực lượng Không gian vũ trụ Mỹ. Đáng chú ý, sau Thế chiến II, lực lượng Mỹ đã thiết lập một căn cứ bí mật ở vùng cực, được gọi là Trại Thế kỷ. Các quan chức chính phủ Mỹ mô tả nó là một “cộng đồng nghiên cứu xa xôi”, nhưng trên thực tế, đó là nơi đặt các vũ khí hạt nhân có khả năng vươn tới Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Là một phần của “Dự án Iceworm” bí mật, Mỹ đã cất giấu tên lửa dưới lớp băng để che giấu chúng khỏi con mắt của Nga. Tuy nhiên, các kỹ sư nhanh chóng nhận ra rằng việc cất giữ vũ khí hạt nhân dưới những tảng băng di chuyển là rất rủi ro. Dự án đã bị chấm dứt vào năm 1966, và căn cứ này bị chôn vùi dưới băng.

Greenland rất quan trọng đối với an ninh của phần Bắc cực thuộc Mỹ, tức là Alaska, bang lớn nhất của Mỹ. Biên giới chung với Nga qua eo biển Bering và biển Bering dẫn tới sự gần gũi với các lực lượng chiến lược của Nga ở Viễn Đông Nga.

Do đó, khi quan hệ giữa Nga và Mỹ càng căng thẳng, thì nhu cầu không quân Mỹ kiểm soát và phản ứng trước các hoạt động trên không của Nga qua eo biển Bering càng lớn. Tất cả những điều này càng trở nên quan trọng hơn khi Moscow ngày càng xem toàn bộ đường bờ biển Bắc cực - trải dài từ Na Uy ở Tây Âu đến bờ biển quần đảo Aleutian ở Viễn Đông - như một vùng lãnh thổ chiến lược liên tục nằm trong tầm với của tên lửa đạn đạo của Nga.

Bên cạnh đó, với việc băng tan ngày càng nhiều ở phía Bắc eo biển Bering và dự đoán về sự gia tăng giao thông dân sự và quân sự trong khu vực này, Nga cũng đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự trong khu vực.

Gia tăng sự hiện diện của Trung Quốc

Thứ hai, người Mỹ dường như cũng lo ngại về những thách thức ngày càng tăng do Trung Quốc tạo ra ở Bắc cực. Mặc dù không phải là một quốc gia Bắc cực và cách xa hàng nghìn dặm, nhưng vào năm 2018, Trung Quốc đã tự gọi mình là một “quốc gia cận Bắc cực” trong bản dự thảo chính sách Bắc cực đầu tiên.

Trung Quốc đang đầu tư vào nhiều dự án tài nguyên thiên nhiên trên khắp các quốc gia Bắc cực và tham gia phát triển Tuyến đường biển phía Bắc (NSR, tuyến đường vận chuyển từ Biển Kara đến Thái Bình Dương, cụ thể là chạy dọc theo bờ biển Bắc cực của Nga từ eo biển Kara giữa Biển Barents và Biển Kara, dọc theo Siberia, đến eo biển Bering) có thể rút ngắn thời gian vận chuyển giữa châu Á và châu Âu tới 40%, bỏ qua các tuyến đường truyền thống qua kênh đào Panama và Suez.

Trên thực tế, Trung Quốc đã và đang tăng cường đầu tư vào Greenland một cách có hệ thống. Năm 2016, một công ty Trung Quốc nổi lên là một trong số ít người mua một trạm hải quân cũ ở Greenland.

Để ngăn chặn người Trung Quốc mua nó, Thủ tướng Đan Mạch lúc bấy giờ, Lars Lokke Rasmussen, được cho là đã nỗ lực để mở lại trạm quân sự cũ này. Năm 2018, ông Lokke Rasmussen đã vội vàng đến Greenland để đề nghị đầu tư nhằm nâng cấp các sân bay sau khi một công ty nhà nước Trung Quốc được phê duyệt trước cho việc xây dựng.

Mục tiêu của Trung Quốc với những khoản đầu tư này là giành được chỗ đứng ở Bắc cực, và Bắc Kinh coi Greenland là cửa ngõ tiềm năng để gây ảnh hưởng trong khu vực - đặc biệt nếu Greenland giành được độc lập từ Đan Mạch vào một thời điểm nào đó.

Chính trong bối cảnh này mà lợi ích của Mỹ ở Greenland nằm ở chỗ ngăn chặn Trung Quốc giành được ảnh hưởng. Xét cho cùng, khi ông Trump đề xuất mua Greenland hồi năm 2019 (trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông), các quan chức của ông cũng đã viện dẫn yếu tố Trung Quốc trong quyết định này.

Nhu cầu chiếm lĩnh ưu thế không gian

Tuy nhiên, lần này, nếu ông Trump thậm chí đe dọa chiếm đóng Greenland bằng quân sự khi không thể mua bằng tiền, thì đó là do “cuộc chạy đua không gian” khốc liệt của chính quyền ông với Trung Quốc và Nga.

Không gian đang nổi lên như là lĩnh vực chiến đấu quan trọng nhất. Như đã thấy trong xung đột Ukraine và các cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan năm 2025, việc kiểm soát độ cao lớn nhất trong không gian có thể dẫn đến việc kiểm soát các chiến trường trên trái đất.

Các quốc gia hiện đang phát triển vũ khí chống vệ tinh (ASAT) và tăng cường năng lực không gian để giám sát và kiểm soát, làm mờ ranh giới giữa sử dụng hòa bình và xung đột. Các quốc gia đang đầu tư vào các tài sản đặt trên không gian để thu thập thông tin tình báo, liên lạc và định vị.

Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ hiện đang thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh (ASAT) (cả động năng lẫn phi động năng). Mỹ đã thành lập (chính ông Trump thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên) một Lực lượng Không gian chuyên trách, tập trung vào các hoạt động và phòng thủ trong không gian. Trung Quốc và Nga cũng đang lên kế hoạch tương tự.

Xét trên khía cạnh này, nếu Nga phóng tên lửa vào Mỹ, chúng có thể sẽ bay qua Greenland. Điều đó có thể biến vùng lãnh thổ này thành một căn cứ hữu ích cho sự hiện diện lớn hơn của Mỹ và là một vị trí chiến lược để đặt các tên lửa đánh chặn của Mỹ, như một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” - một ưu tiên của chính quyền ông Trump, theo lập luận của Tiến sĩ Marion Messmer - Giám đốc Chương trình An ninh quốc tế tại Chatham House, London.

Rõ ràng, “Vòm Vàng” là một sáng kiến ​​trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, được triển khai vào tháng 5/2025, và thường được so sánh với hệ thống “Vòm Sắt” của Israel, là một kế hoạch đầy tầm nhìn được thiết kế để bảo vệ Mỹ khỏi mọi cuộc tấn công bằng tên lửa.

Theo Tiến sĩ Pippa Malmgren, người từng là cố vấn kinh tế cho Tổng thống George W. Bush và là nhà sản xuất UAV và robot tự hành từng đoạt giải thưởng, không gian vũ trụ cung cấp nguồn năng lượng, tài nguyên và kết nối internet không giới hạn - và vùng Cực Bắc đóng vai trò then chốt.

Điều này là do các vệ tinh quay quanh từ cực này sang cực kia phải đi qua mỗi cực trong mỗi quỹ đạo, có nghĩa là chúng bay qua một điểm nhất định ở “Vùng Bắc cực” thường xuyên hơn nhiều so với một điểm nhất định gần Xích đạo.

Bà Malmgren lập luận rằng những nơi như Svalbard - một quần đảo của Na Uy ở Bắc cực, là những địa điểm lý tưởng cho các trạm mặt đất giữ liên lạc với các chòm sao vệ tinh, dù là thương mại hay quân sự, thuộc các nước NATO. Nhưng chúng ngày càng trở nên dễ bị tổn thương vì phụ thuộc vào các cáp internet ngầm tốc độ cao, vốn đã trở thành mục tiêu của các đối thủ trong thời gian gần đây.

“Trước tình hình an ninh hiện nay, Mỹ không muốn chỉ dựa vào Svalbard. Vì vậy, họ duy trì một căn cứ không gian khác, Pituffik, trên bờ biển tây bắc Greenland. Là căn cứ không gian quan trọng thứ hai sau Svalbard, nó có tầm quan trọng chiến lược to lớn, nhất là vì nằm gần Mỹ hơn nên dễ phòng thủ hơn nhiều… Vì Đan Mạch đã cho phép Mỹ duy trì Pituffik và các căn cứ khác, người ta có thể tự hỏi tại sao Nhà Trắng lại muốn chủ quyền đối với lãnh thổ này. Câu trả lời là Nhà Trắng không tin tưởng châu Âu là một đối tác đáng tin cậy”, bà Malmgren chỉ ra, giải thích mối liên hệ giữa Greenland và Vòm Vàng.

Nhìn theo cách này, quan điểm của ông Trump về Greenland không chỉ là những suy nghĩ vu vơ, mà phản ánh quyết tâm của ông trong việc củng cố vị thế của Mỹ ở Bắc cực, một ý tưởng dường như nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng nhiều hơn bất kỳ ý tưởng nào khác của ông.