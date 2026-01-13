Nghị sĩ Mỹ đệ trình dự luật sáp nhập Greenland thành tiểu bang thứ 51

Báo The Hill hôm nay (13/1) cho biết nghị sĩ đảng Cộng hòa Randy Fine của tiểu bang Florida đã vừa đệ trình lên Hạ viện Mỹ một dự luật có nội dung nhằm sáp nhập đảo Greenland vào lãnh thổ Mỹ, sau đó cấp quy chế cho Greenland trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.

Bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters

"Greenland không phải một tiền đồn xa xôi mà chúng ta có thể bỏ qua, nó là tài sản an ninh quốc gia sống còn. Ai kiểm soát Greenland sẽ kiểm soát các tuyến đường vận chuyển quan trọng ở Bắc Cực và cấu trúc an ninh bảo vệ nước Mỹ", ông Fine nêu trong thông cáo chính thức.

Vị nghị sĩ Mỹ cũng cho rằng, Washington "không thể để tương lai đó nằm trong tay những kẻ không coi trọng giá trị Mỹ và tìm cách làm suy yếu an ninh nước Mỹ". "Bằng việc có được Greenland, chúng ta sẽ ngăn đối thủ kiểm soát Bắc Cực và bảo vệ sườn phía Bắc khỏi Nga và Trung Quốc", ông nói thêm.

Chưa rõ liệu dự luật nêu trên có được thông qua hay không. Đảng Cộng hòa hiện đang kiểm soát thế đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ. Nếu được thông qua, nó sẽ cho phép Tổng thống Donald Trump thực hiện bất cứ bước nào cần thiết để "sáp nhập hoặc giành" Greenland làm lãnh thổ của Mỹ.

Trong khi đó, một số nghị sĩ đảng Dân chủ đã bày tỏ quan ngại. Thượng nghị sĩ Chris Murphy của bang Connecticut ngày 12/1 cảnh báo, nếu Mỹ sử dụng vũ lực để chiếm đảo Greenland thì đó sẽ là "dấu chấm hết cho liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO)".

Nhà Trắng chưa bình luận về dự luật của ông Fine. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 12/1 cho biết Mỹ chưa đặt ra "lịch trình" nào cho việc tiếp quản Greenland. "Ông Trump chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể, nhưng đó là ưu tiên của ông ấy", bà Leavitt xác nhận.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới và là lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2. Greenland có nghị viện và chính quyền riêng, nhưng Đan Mạch nắm quyền quyết định đối với các vấn đề đối ngoại và quốc phòng.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump từng đề nghị mua lại Greenland vào năm 2019, nhưng bị từ chối. Những tuần qua, ông nhiều lần tuyên bố Mỹ buộc phải sở hữu Greenland và sẽ "thực hiện kế hoạch đối với Greenland, dù họ có muốn hay không".