Ông Vũ Hải Hà giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Chiều 19-3 diễn ra lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà. Ảnh: Ng. Thành

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Đại Thắng đã công bố Nghị quyết số 2017/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Ông Vũ Hải Hà sinh năm 1969, quê Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Vũ Hải Hà có trình độ thạc sĩ chính sách công; cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh, cử nhân luật. Ông từng là Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV, XV. Từ tháng 2-2025, ông là Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trao nghị quyết, tặng hoa chúc mừng ông Vũ Hải Hà,

Đồng thời chúc mừng tập thể Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại được bổ sung, kiện toàn nhân sự lãnh đạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng ở mỗi cương vị công tác, ông Vũ Hải Hà đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện được trình độ chuyên môn, năng lực và bản lĩnh chính trị.

Việc ông Vũ Hải Hà được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với những nỗ lực phấn đấu của ông trong thời gian qua.

Đồng thời, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đã được bổ sung một cán bộ cao cấp, có kiến thức, kinh nghiệm và thực tiễn sâu sắc trong lĩnh vực đối ngoại để triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Đặc biệt trong bối cảnh đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, đặt quốc phòng, an ninh và đối ngoại trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tập trung xây dựng cơ quan ngày càng chuyên nghiệp, thực chất, đoàn kết chủ động, tích cực và sâu sắc để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kiến thức của mình, góp phần đưa hoạt động đối ngoại của Quốc hội ngày càng thực chất, hiệu quả để cùng với đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại nhân dân xây dựng và củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, học hỏi nghiên cứu, giữ vững bản lĩnh chính trị để tiếp tục đóng góp vào công việc chung của Ủy ban.

Ông Vũ Hải Hà mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; sự phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.