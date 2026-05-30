Thủ tướng Israel Netanyahu nổi giận vì ông Trump "xuống nước" với Iran

Một nguồn tin chính trị cấp cao tiết lộ với Al-Monitor rằng ông Netanyahu tin thỏa thuận Mỹ - Iran sắp đạt được sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Israel.

“Lần này, Thủ tướng Israel hoàn toàn bị trói tay. Ông ấy gần như bất lực và hiểu rằng mình không thể làm gì được, ngay cả khi thỏa thuận giữa Mỹ và Iran cuối cùng trở thành một thảm họa đúng như ông ấy đánh giá hiện nay”, một cộng sự thân cận của ông Netanyahu cho biết.

Thủ tướng Netanyahu được cho là đã nổi giận vì ông Trump chọn xuống nước với Iran. Ảnh minh họa: Caliber

Theo nguồn tin này, sự thất vọng của ông Netanyahu lớn đến mức ông bắt đầu nhớ lại thời kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden và thậm chí cả Barack Obama – người mà ông từng nhiều lần đối đầu gay gắt trong quá khứ.

Tuy nhiên, hiện nay nhà lãnh đạo Israel không còn nhiều lựa chọn ngoài việc phải đi theo đường lối của ông Trump.

Lo ngại tương lai chính trị

Thỏa thuận Mỹ - Iran, dù vẫn chưa được hoàn tất, đã làm dấy lên những đồn đoán tại Israel rằng ông Netanyahu có thể phải cân nhắc rời chính trường để tránh thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới cũng như nguy cơ bị kết án trong vụ án tham nhũng kéo dài nhiều năm.

Một nguồn tin thân cận với Thủ tướng Israel nói với Al-Monitor rằng: “Một thỏa thuận Mỹ - Iran có thể ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định của ông Netanyahu về việc có tiếp tục tranh cử hay không, hoặc liệu đã đến lúc ông ấy rời đi và chấp nhận một thỏa thuận nhận tội".

Israel trách ông Trump bỏ lỡ cơ hội làm suy yếu Tehran

Những người thân cận với Thủ tướng Netanyahu cũng cho rằng chính quyền Trump đã bỏ lỡ cơ hội hiếm có để làm suy yếu hoặc thậm chí lật đổ chính quyền Iran.

Theo báo cáo, giới an ninh Israel từng xây dựng một kế hoạch chi tiết nhằm tận dụng lực lượng người Kurd tại Iran để gây sức ép lên Tehran.

Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, đã xuất hiện các thông tin cho rằng lực lượng người Kurd từ Iraq có thể tiến vào lãnh thổ Iran dưới sự yểm trợ trên không của Mỹ và Israel.

Một nguồn tin tình báo cấp cao của Israel tiết lộ: “Kế hoạch lật đổ chế độ Iran với sự hợp tác của người Kurd là một chiến dịch toàn diện và được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chúng tôi đã đầu tư nguồn lực khổng lồ cho nó. Đây không phải một ý tưởng nhất thời hay một kế hoạch hời hợt".

Nguồn tin này cho biết Washington đã được thông báo đầy đủ về kế hoạch.

Tuy nhiên, theo Al-Monitor, ông Trump cuối cùng đã từ bỏ ý tưởng này vào phút chót nhằm tránh làm xung đột leo thang vượt ra ngoài các cuộc không kích.

Thủ tướng Erdogan bị cáo buộc tác động tới ông Trump

Các nguồn tin Israel cho rằng quyết định của ông Trump chịu ảnh hưởng đáng kể từ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

“Ngày nay chúng tôi biết chắc chắn rằng chính Erdogan đã tác động để Trump dừng toàn bộ kế hoạch. Không ai biết khi nào hoặc liệu cơ hội như vậy có xuất hiện lần nữa hay không”, nguồn tin tình báo Israel nói.

Ankara từ lâu phản đối việc thành lập một nhà nước Kurd độc lập vì Thổ Nhĩ Kỳ có cộng đồng người Kurd đông đảo và lo ngại điều đó sẽ kích thích các phong trào ly khai trong nước.

Theo báo cáo, ông Trump cũng nhiều lần trì hoãn hoặc hủy bỏ các kế hoạch nhằm thay đổi chế độ tại Iran vì không muốn Mỹ bị cuốn sâu hơn vào cuộc xung đột.

Ông Trump tiến gần tới thỏa thuận với Iran

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump cho biết ông đang tiến hành các cuộc tham vấn cuối cùng trước khi đưa ra quyết định liên quan tới Iran.

“Tôi sẽ họp tại Phòng Tình huống để đưa ra quyết định cuối cùng”, ông viết.

Theo các nguồn tin, ông Trump đã đưa ra ba điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào: Iran cam kết không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân; Bàn giao kho uranium đã làm giàu; Bảo đảm mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải quốc tế.

Tuy nhiên, theo tờ New York Times, sau cuộc họp này ông Trump vẫn chưa đồng ý ký kết thỏa thuận với Tehran, cho thấy tiến trình đàm phán vẫn còn nhiều bất định.