Iran âm thầm 'săn' dấu quân nhân Mỹ qua điện thoại di động?

(Ảnh: Army.mil)

Theo FT, các nghị sĩ Mỹ lo ngại trước thông tin này, đồng thời cảnh báo các hệ thống roaming và công nghệ quảng cáo trên điện thoại thông minh đã khiến quân nhân trở nên dễ bị tấn công.

Một nguồn thạo tin nói với tờ FT, rằng các quan chức ở vùng Vịnh nghi ngờ Iran hoặc các đồng minh của nước này đang lợi dụng thỏa thuận roaming với các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại địa phương để cố gắng định vị nhân viên Mỹ.

Thậm chí, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, các nhóm liên kết với Iran đã sử dụng các cơ sở dữ liệu quảng cáo thương mại để theo dõi điện thoại ở khu vực tự trị người Kurd (miền bắc Iraq).

Các nỗ lực theo dõi diễn ra trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2, và tiếp tục trong những ngày đầu của cuộc xung đột, khi Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công lực lượng Mỹ và các cơ sở quân sự trên khắp khu vực.

“Iran hoàn toàn có khả năng thu thập thông tin vị trí theo thời gian thực, tức thì và liên tục”, ông Gary Miller, một nhà nghiên cứu cấp cao tại tổ chức giám sát an ninh mạng Citizen Lab, nói với tờ FT. “Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Iran không truy cập mạng di động trong khu vực để theo dõi người dùng Mỹ”.

Chính quyền Iran chưa bình luận về thông tin này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã thông báo với Quốc hội vào tháng 4, rằng họ đã nhận được nhiều báo cáo về việc Iran và các lực lượng uỷ nhiệm dùng dữ liệu định vị thương mại để theo dõi hoặc nhắm mục tiêu vào quân nhân Mỹ đóng trong khu vực.

Tuy nhiên, CENTCOM khẳng định đã thực hiện các biện pháp bảo vệ. Trong khi một quan chức Mỹ nói với FT, rằng không có bằng chứng nào cho thấy việc theo dõi dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công trả đũa của Iran.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Ron Wyden cho biết đã cảnh báo các chính quyền tiền nhiệm trong nhiều năm về những rủi ro an ninh quốc gia liên quan đến việc theo dõi quân nhân. Trong khi Hạ nghị sĩ Cộng hòa Pat Harrigan cho rằng, cần có luật để ngăn các công ty công nghệ bán dữ liệu định vị liên quan đến nhân viên chính phủ.