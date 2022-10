Thủ tướng Đức: 3 hệ thống phòng không "siêu hạng" sẽ đến Ukraine

Nga cách chức thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Theo RT, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã cách chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Aleksandr Sukhanov vào hôm 24-10. Là người trách nhiệm về an ninh giao thông, ông Sukhanov bị cách chức có thể liên quan đến vụ nổ xe tải trên cầu Crimea hồi đầu tháng này - nhật báo RBK của Moscow đưa tin. Đài RT cho biết theo một quyết định ngắn gọn do chính phủ công bố, ông Sukhanov đã bị sa thải "theo yêu cầu của riêng mình". Các quan chức Nga vẫn chưa chính thức bình luận về động thái này. Thứ trưởng Sukhanov đảm nhận chức vụ của mình vào năm 2017. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của ông là giám sát một cơ quan liên bang chịu trách nhiệm về an ninh trong liên kết chiến lược giữa các cơ sở vận tải.