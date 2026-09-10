Chuyện tình 9 năm chờ đợi để cưới cô gái thường dân của Vua Na Uy

Vua Harald V qua đời ngày 28/8, thọ 89 tuổi, sau khi nhập viện vì bệnh thiếu máu tán huyết và sau đó bị nhiễm trùng máu do vi khuẩn.

Tại lễ tang cấp nhà nước ở Nhà thờ Oslo, Vương thái hậu Sonja, 89 tuổi, mặc váy đen dài, đeo vòng cổ ngọc trai và khăn che mặt mỏng màu đen. Bà đến từ Cung điện Hoàng gia cùng con dâu, Hoàng hậu Mette-Marit. Vua Haakon VIII dẫn đầu đoàn tang lễ, cùng các thành viên gia đình hoàng gia và nhiều đại diện hoàng tộc châu Âu.

Vương thái hậu Sonja đặt một bông hồng lên quan tài của người chồng quá cố. Ảnh: Town & Country

Trước khi có gần 6 thập kỷ bên nhau, cố quốc vương Harald V và Vương thái hậu Sonja từng trải qua 9 năm chờ đợi để được kết hôn.

Theo tạp chí chuyên viết về hoàng gia Town & Country, hai người gặp nhau lần đầu năm 1959 tại một bữa tiệc tối ở Oslo do bạn chung tổ chức và nhanh chóng bị thu hút bởi nhau. Vua Harald V khi ấy là thái tử Na Uy, theo học tại Học viện Quân sự Na Uy, còn Sonja Haraldsen là sinh viên Đại học Oslo, học tiếng Pháp, tiếng Anh và lịch sử nghệ thuật. Trước đó, bà từng học kế toán và thiết kế thời trang tại một trường dạy nghề ở Thụy Sĩ.

Thái tử sau đó mời Sonja dự dạ hội tốt nghiệp quân sự vào tháng 8 cùng năm. Đây cũng là dịp họ có những bức ảnh đầu tiên bên nhau.

Tuy nhiên, xuất thân của Sonja sớm trở thành trở ngại lớn. Bà là con gái của một thương gia kinh doanh quần áo, không thuộc dòng dõi hoàng gia hay quý tộc. Trong khi đó, Harald là con trai duy nhất của Vua Olav V và Thái tử phi Märtha, đồng thời là người thừa kế ngai vàng. Vì vậy, nhà vua muốn con trai kết hôn với một phụ nữ có xuất thân quý tộc.

Mối quan hệ này từng gây tranh cãi trong giới hoàng gia và quý tộc những năm 1950-1960. Việc người thừa kế ngai vàng muốn kết hôn với cô gái thường dân được xem là vấn đề có thể ảnh hưởng tới tương lai chế độ quân chủ. Tiểu sử chính thức của Vua Harald V trên website Hoàng gia Na Uy cho biết nhiều người khi ấy thậm chí dự báo một cuộc hôn nhân như vậy có thể dẫn tới sự sụp đổ của chế độ quân chủ.

Harald và Sonja buộc phải giữ kín chuyện tình cảm, thường gặp nhau tại nhà gia đình Sonja ở khu Vinderen, Oslo. Mẹ bà Sonja, Dagny, ủng hộ mối quan hệ này.

Vua Harald V trong dịp sinh nhật lần thứ 18, năm 1955. Ảnh: NTB arkiv

Theo cuốn Dronningen (tiểu sử Hoàng hậu Sonja xuất bản năm 2012), năm 1964 những đồn đoán về mối quan hệ xuất hiện trên báo chí Na Uy. Cung điện khi đó còn tuyên bố Thái tử Harald sẽ không kết hôn với một thường dân.

Áp lực kéo dài khiến mối quan hệ của họ nhiều lần rơi vào khó khăn. Town & Country viết "Harald và Sonja được cho là từng chia tay rồi tái hợp trong những năm chờ đợi".

Năm 1967, sau nhiều năm không được chấp thuận kết hôn, Harald quyết định nói rõ lựa chọn của mình với cha. Trong loạt phim tài liệu Konge og dronning i 25 år do đài NRK thực hiện cuối năm 2015, Vua Harald V nhớ lại: "Tôi không biết thế nào được gọi là tối hậu thư nhưng tôi đã nói rằng mình sẽ sống độc thân nếu không thể cưới cô ấy".

Harald cho biết Vua Olav V khi ấy không nói gì, nhưng sau cuộc trò chuyện, vấn đề hôn nhân của ông bắt đầu có chuyển biến.

Trang chính thức của Hoàng gia Na Uy cho biết Vua Olav V đã tham khảo Thủ tướng, các thành viên Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các nhóm nghị viện trước khi đưa ra quyết định.

Vua Harald V và Hoàng hậu Sonja trong lễ đính hôn năm 1968. Ảnh: NTB arkiv

Sau 9 năm chờ đợi, ngày 19/3/1968, lễ đính hôn được chính thức công bố. Thông điệp của Vua Olav được Chủ tịch Quốc hội Bernt Ingvaldsen đọc trước Quốc hội, trong đó nhà vua cho biết sau khi tham khảo các lãnh đạo chính trị, ông đồng ý để "người con trai yêu quý", Thái tử Harald, kết hôn với Sonja Haraldsen. Ngay sau đó, cờ được treo trên các tòa nhà công cộng khắp Na Uy.

Ba tháng sau, ngày 29/8/1968, Harald và Sonja tổ chức hôn lễ tại Nhà thờ Oslo. Chi tiết đáng chú ý là chính Vua Olav, người từng do dự trước cuộc hôn nhân, đã dắt Sonja vào lễ đường. Cha bà, Karl August Haraldsen, qua đời từ năm 1959.

Lễ cưới có khoảng 850 khách. Nhà thờ được trang trí bằng hơn 2.500 bông hoa, trong khi gần 3.000 binh sĩ đứng dọc tuyến đường từ Cung điện tới nhà thờ. Sonja mặc váy cưới bằng lụa màu kem, thiết kế đơn giản với tay áo lửng, đuôi dài, trang trí hoa thêu, ngọc trai và pha lê. Mạng che mặt bằng voan tuyn dài bằng phần đuôi váy, được cố định bằng cụm hoa trắng.

Vua Harald V và Hoàng hậu Sonja trong ngày cưới. Ảnh: NTB arkiv

Sau hôn lễ, hai người chuyển tới Skaugum, nơi ở của thái tử và thái tử phi Na Uy. Con gái họ, Công chúa Märtha Louise, chào đời năm 1971, còn Hoàng tử Haakon sinh năm 1973. Khi Vua Olav V qua đời năm 1991, Harald lên ngôi và Sonja trở thành Hoàng hậu Na Uy.

Năm 2018, Harald và Sonja trở lại Nhà thờ Oslo dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới, cũng tại nơi họ đã kết hôn năm 1968. Hoàng gia Na Uy cho biết Vua Harald V nhiều lần nhấn mạnh tình yêu và sự ủng hộ của Sonja có ý nghĩa lớn với ông. Suốt nhiều thập kỷ, bà vừa là người bạn đời, vừa đồng hành cùng ông trong các nhiệm vụ hoàng gia.

Năm 2018, Vua Harald và Hoàng hậu Sonja tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Ảnh: Heiko Junge, NTB

Vua Harald V qua đời chỉ một ngày trước dịp kỷ niệm 58 năm cưới của hai người. Tại lễ tang cấp nhà nước ở Nhà thờ Oslo, nơi họ kết hôn năm 1968, Hoàng hậu Sonja tiễn biệt chồng sau gần ba thập kỷ chung sống.

Trên vòng hoa đặt bên linh cữu, bà để lại lời nhắn: "Cảm ơn vì một cuộc đời tốt đẹp".