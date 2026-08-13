Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà Leavitt bày tỏ việc đảm nhiệm vai trò Thư ký báo chí Nhà Trắng trong một năm rưỡi qua là “vinh dự và trải nghiệm tuyệt vời nhất” trong cuộc đời bà.

Tổng thống Trump cho biết, bà Leavitt sẽ tiếp tục giữ vai trò thân cận với ông sau khi rời Nhà Trắng. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói bà sẽ trở thành một trong những cố vấn bên ngoài hàng đầu của ông và là tiếng nói có ảnh hưởng trong Đảng Cộng hòa.

Theo ông Trump, bà Leavitt sẽ tham gia hỗ trợ nỗ lực của đảng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi phe Cộng hòa tìm cách giành chiến thắng quyết định.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: Quang Trung

Bà Leavitt từng gia nhập chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump và giữ vai trò phát ngôn viên trong giai đoạn chuyển giao quyền lực. Sau đó, bà được ông Trump chọn làm Thư ký báo chí Nhà Trắng, trở thành người trẻ nhất từng được bổ nhiệm vào vị trí này khi mới 27 tuổi.

Trong thời gian giữ chức, bà Leavitt là một trong những gương mặt nổi bật của chính quyền Tổng thống Trump trên truyền thông, thường xuyên xuất hiện trong các cuộc họp báo để bảo vệ chương trình nghị sự và quyết định của Nhà Trắng. Hiện Nhà Trắng chưa công bố người kế nhiệm bà Leavitt.