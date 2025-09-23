Thủ đô hai nước châu Âu náo loạn vì UAV lạ

CNN dẫn lời phát ngôn viên sân bay chính ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch xác nhận, sân bay này đã phải đóng cửa trong vài giờ từ lúc 20h30 tối 22/9 (1h30 sáng 23/9 theo giờ Hà Nội) do sự xuất hiện của một số vật thể bay không người lái "chưa xác định".

Cảnh sát Copenhagen xuất hiện gần sân bay sau khi phát hiện UAV. Ảnh: Reuters

Đến lúc 23h20 tối 22/9, những vật thể bay đó vẫn lởn vởn xung quanh khu vực sân bay. Sự cố này buộc nhà chức trách điều hướng các chuyến bay đến Copenhagen sang một sân bay khác, trong khi các chuyến bay khởi hành từ đó bị hoãn hoặc hủy, ảnh hưởng đến hàng ngàn hành khách.

Cảnh sát Copenhagen trước đó thông báo họ phát hiện "hai đến ba chiếc UAV cỡ lớn" xuất hiện trên bầu trời thành phố, khu vực gần sân bay. Tuy nhiên, cảnh sát Copenhagen không nêu chi tiết về nguồn gốc những chiếc UAV và việc họ đã ứng phó với chúng ra sao.

Cùng ngày, tờ Independent dẫn tin từ truyền thông Na Uy nói rằng, sân bay chính ở thủ đô Oslo của Na Uy cũng bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của UAV lạ. "Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để truy tìm vị trí UAV, nhưng chưa thể xác định được người điều khiển", đại diện cảnh sát Oslo nói.

Trước đó, theo CNN, cảnh sát thủ đô Oslo của Na Uy tuyên bố họ đã phát hiện một loạt UAV đã bay qua Pháo đài Akershus, một lâu đài thời trung cổ được xây dựng tại Oslo và đôi khi được sử dụng cho các sự kiện của chính phủ. Đây là khu vực cấm bay đối với UAV.

Không rõ vụ việc gần sân bay Oslo và vụ việc gần Pháo đài Akershus có liên quan đến nhau không. Cảnh sát Oslo đã bắt giữ "hai công dân nước ngoài" vì sự cố gần Pháo đài Akershus, nhưng chưa tiết lộ danh tính.

Các nước châu Âu đã kích hoạt trạng thái cảnh giác cao độ sau sự cố Ba Lan và Romania cáo buộc Nga triển khai UAV và tiêm kích di chuyển vào không phận các quốc gia đó. CNN cho biết, chưa có dấu hiệu nào cho thấy các sự cố ở Na Uy và Đan Mạch có liên quan đến Nga.