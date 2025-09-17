Vật thể rơi xuống nhà dân gây hư hại ở Ba Lan không phải UAV nghi của Nga?

Nhà dân bị hư hại ở làng Wyryki-Wola, Ba Lan vào thời điểm 19 UAV nghi của Nga xâm nhập. Ảnh: AFP.

19 UAV nghi của Nga tuần trước xâm nhập không phận Ba Lan, một số bị bắn hạ, số khác rơi xuống đất tạo ra nhiều mảnh vỡ. Khi đó, một ngôi nhà tại làng Wyryki-Wola, tỉnh Lublin (miền đông Ba Lan) được cho là bị hư hại mái và trần do trúng UAV.

Đến ngày 16/9, tờ Rzeczpospolita của Ba Lan, dẫn nguồn tin an ninh cho biết ngôi nhà này thực chất bị trúng tên lửa AIM-120 AMRAAM do chiến đấu cơ F-16 của Ba Lan khai hỏa.

Nguồn tin nói hệ thống dẫn đường của tên lửa trục trặc, đầu đạn không phát nổ nhờ cơ chế an toàn được kích hoạt. Tên lửa được phóng trong quá trình phi công tìm cách bắn hạ UAV.

Đại tá về hưu Maciej Korowaj, cựu sĩ quan tình báo, nhận định qua hình ảnh thiệt hại cho thấy ngôi nhà bị va chạm trực tiếp chứ không phải nổ bom. “Không có dấu vết vụ nổ, không có kích nổ, như có thể thấy rõ trong ảnh chụp”, ông Korowaj nói.

Người dân địa phương đứng từ xa quan sát thiệt hại. Ảnh: Reuters.

Các công tố viên tại Lublin và tỉnh trưởng Krzysztof Komorski từ chối bình luận cho tới khi có kết quả điều tra chính thức. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk không xác nhận vật thể gây hư hại nhà dân là tên lửa hay UAV, chỉ nhấn mạnh Nga phải chịu trách nhiệm: “Toàn bộ trách nhiệm về thiệt hại ở Wyryki thuộc về những người gây ra hành động khiêu khích bằng UAV, tức là Nga. Các cơ quan liên quan sẽ thông báo cho công chúng, chính phủ và tổng thống sau khi điều tra xong. Đừng để các binh sĩ Ba Lan được yên”.

Trong khi đó, Cục An ninh Quốc gia, thay mặt Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, yêu cầu chính phủ “làm rõ ngay sự việc”, nhấn mạnh không thể để tồn tại khoảng trống thông tin trong bối cảnh tin giả lan rộng.

Sau vụ việc, Ba Lan quyết định đóng không phận dọc biên giới với Belarus và Ukraine trong ba tháng. NATO cũng thông báo khởi động Chiến dịch “Eastern Sentry” (Trạm gác phương Đông) nhằm củng cố phòng thủ sườn đông của liên minh. Anh, Đan Mạch, Pháp và Đức đều cam kết triển khai máy bay chiến đấu, tàu chiến tham gia nhiệm vụ này.

Cho đến nay, Nga không nhận trách nhiệm trực tiếp về vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này không có ý định nhắm tới bất kỳ mục tiêu nào bên trong lãnh thổ Ba Lan.

Đại diện ngoại giao Nga tại Ba Lan nói phía Ba Lan chưa đưa ra được bằng chứng cụ thể chứng minh các UAV có nguồn gốc từ Nga. Moscow ngỏ ý sẵn sàng tham vấn với Bộ Quốc phòng Ba Lan để làm rõ sự việc.