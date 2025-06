Thế giới 24h: Phản ứng của Tehran sau khi ông Trump nói Iran đề nghị đàm phán

Iran tuyên bố bắn rơi một UAV hiện đại của Israel (ảnh: CNN)

Iran: Không đàm phán dưới sự ép buộc

“Không có quan chức Iran nào từng quỳ gối trước cổng Nhà Trắng. Điều duy nhất đáng lên án hơn lời nói dối đó là những lời hăm dọa nhằm vào Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei”, phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc tuyên bố hôm 18/6.

Trước đó không lâu, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố, giới chức Iran mong muốn đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Israel và thậm chí còn gửi đề nghị tới Nhà Trắng.

“Đã quá muộn để nói chuyện rồi”, ông Trump nói.

Trong thông điệp đáp trả, phái đoàn Iran viết:

“Iran KHÔNG đàm phán dưới áp lực, KHÔNG chấp nhận hòa bình trong ép buộc, và chắc chắn KHÔNG đối thoại với những kẻ hiếu chiến đang cố bám víu vào vị thế".

“Iran sẽ đáp trả mọi đe dọa bằng mối đe dọa lớn hơn. Đáp trả mọi hành động bằng biện pháp tương xứng”.

Nga cảnh báo nếu Mỹ can thiệp xung đột Israel – Iran

Hôm 18/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga đã đề nghị Mỹ không tấn công Iran vì nguy cơ gây mất ổn định nghiêm trọng khu vực Trung Đông.

Máy bay bị phá hủy ở sân bay Mashhad, Iran, sau một cuộc không kích của Israel (ảnh: Maxar)

Trả lời câu hỏi về khả năng Mỹ can thiệp xung đột, ông Ryabkov nói: “Mỹ luôn dẫn đầu trong mọi vấn đề. Nếu nói rằng trước đây họ không can thiệp và bây giờ mới can thiệp thì tôi cho rằng không đúng”.

“Đó sẽ là bước đi gây mất ổn định toàn bộ tình hình”, ông Ryabkov nói về khả năng Mỹ tấn công Iran, hỗ trợ Israel.

Theo ông Ryabkov, Nga đã cảnh báo Mỹ về những lựa chọn mang tính rủi ro như vậy.

Trong một tuyên bố riêng, ông Sergei Naryshkin – Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) – cho rằng, tình hình xung đột giữa Israel và Iran “rất nghiêm trọng” và căng thẳng sẽ leo thang hơn nữa nếu có bên thứ 3 can dự.

Hôm 18/6, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống Nga Putin kêu gọi nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột Israel – Iran và bày tỏ thiện chí của Moscow trong việc làm trung gian hòa giải giữa các bên.

Bước tiến của Nga trên cả 2 mặt trận

Hôm 18/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã kiểm soát làng Novonikolaevka ở tỉnh Sumy.

Binh sĩ Nga nã pháo ở Ukraine (ảnh: RIA Novosti)

“Các đơn vị thuộc Cánh quân phía Bắc đã tiến sâu vào phòng tuyến của đối phương và kiểm soát làng Novonikolaevka”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lưu ý rằng Ukraine tổn thất 165 binh sĩ trong vòng 24 giờ giao tranh ở Sumy.

Ở Kharkiv, quân đội Nga, cụ thể là các đơn vị thuộc Cánh quân phía Tây cũng đạt được bước tiến mới khi kiểm soát làng Dolgenkoe, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine tổn thất hơn 220 binh sĩ theo hướng Kharkiv.

Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố của Nga.