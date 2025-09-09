Thế giới 24h: Ông Thaksin phải ngồi tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: AFP

Tòa án Thái Lan tuyên án ông Thaksin

Theo Channel News Asia, ông Thaksin phải chấp hành án 1 năm tù giam. Theo phóng viên Reuters có mặt tại phiên tòa, cảnh sát sẽ tiến hành bắt giữ ông Thaksin để thi hành án.

Phán quyết được đưa ra sau khi tòa xem xét liệu việc ông Thaksin điều trị tại bệnh viện trong năm 2023 có thể được tính là thời gian thụ án hay không. Tòa khẳng định thời gian đó không được tính, vì “không tuân thủ đúng thủ tục giam giữ".

Theo Channel News Asia, ông Thaksin được bầu làm Thủ tướng Thái Lan năm 2001 và tái đắc cử năm 2005, nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự giữa nhiệm kỳ hai. Sau đó, ông sống lưu vong nhiều năm.

Khi trở về Thái Lan tháng 8/2023, ông bị tuyên án 8 năm tù với các tội danh tham nhũng và lạm quyền. Tuy nhiên, ông chỉ ở trại giam vài giờ trước khi được chuyển tới phòng riêng tại Bệnh viện Cảnh sát Bangkok với lý do đau tim và tức ngực. Việc này đã gây ra làn sóng nghi ngờ và phẫn nộ trong dư luận Thái Lan.

Không lâu sau, án phạt 8 năm được Quốc vương giảm xuống còn 1 năm. Ông Thaksin chỉ thực sự thụ án 6 tháng – toàn bộ thời gian này đều ở khu VIP của bệnh viện – rồi được trả tự do theo diện ân xá.

Phán quyết mới nhất diễn ra trong bối cảnh gia tộc Shinawatra tiếp tục khủng hoảng chính trị. Chỉ 11 ngày trước, bà Paetongtarn Shinawatra – con gái và người kế nhiệm chính trị của ông Thaksin – bị tòa phế truất khỏi chức thủ tướng. Theo Channel News Asia, đây là thủ tướng thứ sáu xuất thân từ hoặc gắn bó với gia tộc Shinawatra bị mất chức bởi quân đội hoặc tòa án.

Sự kiện này gây ra nhiều ngày bất ổn trong chính trường Thái Lan, trước khi chính phủ của bà Paetongtarn chính thức sụp đổ vào tuần trước, sau khi thất bại trước đối thủ Anutin Charnvirakul trong cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội – một đòn giáng nặng nề vào đảng Pheu Thai từng hùng mạnh của ông Thaksin.

Ông Thaksin trở về Bangkok ngày 8/9, sau khi rời Thái Lan tuần trước. Động thái này dập tắt tin đồn rằng ông đã bỏ trốn để né điều tra. Trên mạng xã hội X, ông cho biết ban đầu bay sang Singapore để khám bệnh, nhưng chuyến bay phải chuyển hướng tới Dubai vì sân bay đóng cửa.

Tháng trước, ông Thaksin cũng thoát khỏi một vụ kiện “khi quân” (phỉ báng hoàng gia) do tòa án kết luận không đủ bằng chứng buộc tội. Vụ kiện này bắt nguồn từ một cuộc phỏng vấn ông Thaksin trả lời truyền thông năm 2015, khi còn lưu vong ở Hàn Quốc. Vụ kiện do chính quyền quân sự Thái Lan khởi xướng – lực lượng từng lật đổ cả ông Thaksin và em gái ông, bà Yingluck Shinawatra, trong các cuộc đảo chính năm 2006 và 2014.

Ông Zelensky: Ukraine vẫn có thể tuyên bố chiến thắng

Ông Zelensky bác bỏ khả năng tới Moscow gặp Tổng thống Nga Putin (ảnh: Reuters)

Nga từ lâu đã nhấn mạnh rằng nước này không đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Ukraine, theo RT.

Về điều kiện chấm dứt xung đột, Nga yêu cầu Ukraine trung lập, phi quân sự hóa và công nhận các khu vực Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia thuộc chủ quyền của Nga.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông Zelensky cho rằng Nga đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

“Mục tiêu của Nga là kiểm soát Ukraine. Họ muốn kiểm soát hoàn toàn. Đối với họ, đây là chiến thắng. Nhưng cho đến khi họ làm điều được điều đó, chiến thắng vẫn thuộc về chúng ta. Việc chúng ta sống sót đã là một chiến thắng rồi”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với ABC News (nội dung phỏng vấn được công bố hôm 8/9).

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Ukraine cũng bác bỏ khả năng tới Moscow (thủ đô Nga) để đàm phán hòa bình.

“Ông Putin nên tới Kiev. Tôi không thể tới Moscow khi đất nước của tôi bị tên lửa tấn công mỗi ngày. Tôi nghĩ ông ấy hiểu điều đó”, ông Zelensky nói.

Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok, ông Putin mời ông Zelensky tới đàm phán và nhấn mạnh, Nga sẽ bảo đảm “100%” an toàn.

UAV Nga đánh trúng hạ tầng điện quan trọng ở Kiev

Bộ Năng lượng Ukraine hôm 8/9 tuyên bố, máy bay không người lái (UAV) của Nga đánh trúng một cơ sở nhiệt điện ở Kiev, gây ra tình trạng mất điện diện rộng và ngắt nguồn cung khí đốt.

Lính cứu hỏa Ukraine dập lửa ở một cơ sở năng lượng tại Kiev (ảnh: Reuters)

“Một trong những cơ sở nhiệt điện ở Kiev bị tấn công dữ dội”, Bộ Năng lượng Ukraine cho hay.

Ông Mykola Kalashnyk – thống đốc tỉnh Kiev – thông báo, vụ tập kích làm hư hại mạng lưới năng lượng ở Kiev và khiến hơn 8.000 ngôi nhà bị ngắt nguồn cung khí đốt.

Hôm 8/9, không quân Ukraine tuyên bố, quân đội Nga phóng 142 UAV vào nhiều khu vực, trong số đó, có 112 UAV bị bắn hạ, áp chế điện tử. 26 UAV lọt lưới phòng không gây thiệt hại ở 7 địa điểm.

Nepal: Biểu tình phản đối cấm mạng xã hội, nhiều người thương vong

Hôm 8/9, hàng chục nghìn người (chủ yếu là thanh thiếu niên) đã xuống đường biểu tình ở Kathmandu, thủ đô Nepal, nhằm phản đối lệnh cấm mạng xã hội của chính phủ.

Biểu tình phản đối lệnh cấm mạng xã hội ở Nepal (ảnh: Getty)

Theo Guardian, chính phủ của Thủ tướng KP Sharma Oli đang đối mặt với nhiều chỉ trích sau khi ra lệnh cấm 26 nền tảng mạng xã hội, trong đó có Facebook, X, YouTube, Instagram, WhatsApp, Reddit, LinkedIn… Lý do là các nền tảng này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát của chính phủ theo quy định mới.

Lệnh cấm có hiệu lực từ nửa đêm ngày 4/9. Chỉ có 5 công ty, bao gồm TikTok, tuân thủ quy định mới và tiếp tục hoạt động ở Nepal.

India Today đưa tin, ít nhất 20 người thiệt mạng và 250 người khác bị thương trong cuộc biểu tình hôm 8/9 ở Kathmandu.

Trước đó cùng ngày, cảnh sát Nepal thông báo có 16 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình. Một số người tử vong do bị đạn bắn trúng đầu và ngực.

Theo Guardian, có đụng độ nổ ra khi người biểu tình cố gắng vượt qua hàng rào và xông vào trụ sở quốc hội. Cảnh sát đáp trả bằng dùi cui, hơi cay, đạn cao su và vòi rồng.