Thảm án rúng động Mexico: Gia đình nhạc sĩ nổi tiếng bị bắn tử vong trong căn hộ cao cấp

Nhạc sĩ Jonathan Melendez. (Ảnh: HOLA)

Theo giới chức địa phương, nhạc sĩ xấu số nói trên là Jonathan Melendez (38 tuổi), thuộc ban nhạc indie rock Camilo Septimo. Vợ của Melendez - Ana Paola - đang mang thai khoảng bốn tháng.

Vụ việc xảy ra đêm 1/9, tại căn hộ tầng áp mái của Melendex ở một khu dân cư cao cấp ngoại ô Mexico City.

Cặp vợ chồng trẻ cùng cô con gái nhỏ 3 tuổi, người giúp việc 21 tuổi và con chó cưng của gia đình đều đã bị trói bằng băng dính. Bé gái bị bắn vào đầu ở cự ly gần. Hai nạn nhân khác cũng bị bắn vào đầu, và một người bị bắn vào lưng.

May mắn là, cậu con trai 6 tuổi của cặp đôi đã được tìm thấy tại hiện trường mà không hề hấn gì.

Văn phòng công tố cho biết đã bắt giữ hai nghi phạm, trong đó có một người quen của Melendez, người có thể đã lợi dụng mối quan hệ với nam nhạc sĩ để vào được căn hộ.

Truyền thông địa phương dẫn lời hàng xóm cho biết đã nghe thấy tiếng la hét và tiếng súng nổ vào đêm xảy ra vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra.