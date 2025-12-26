Gần 1.000 đối tượng bị đưa về Trung Quốc sau chiến dịch chống lừa đảo quốc tế

Trung Quốc hồi hương các công dân từ ổ lừa đảo Myanmar

Ngày 25/12, Bộ Công an Trung Quốc ra thông cáo cho biết đã cử tổ công tác tới Myawaddy - thị trấn vùng đông nam Myanmar giáp Thái Lan.

Chiến dịch truy quét nhằm vào gần 500 tòa nhà trong khu phức hợp KK Park, nơi tập trung các nhóm tội phạm mạng.

Một khu phức hợp khác mang tên Yatai New City - khét tiếng với hoạt động cờ bạc và lừa đảo, “đã bị triệt phá hoàn toàn”, thông cáo nêu.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết từ đầu năm đến nay đã hồi hương hơn 7.600 công dân Trung Quốc từ Myawaddy.

Từ ngày 16 - 19/12, Bộ Công an Trung Quốc điều động lực lượng cảnh sát từ các tỉnh Cát Lâm và Hà Nam để áp giải công dân bị bắt giữ trở về Trung Quốc.

Các nhóm tội phạm chủ yếu do người Trung Quốc điều hành vẫn tiếp tục hoạt động trên khắp Myanmar và Campuchia. Chúng được cho là đã và đang kiếm được hàng chục tỷ đô la mỗi năm.

Các nạn nhân bị dụ dỗ bằng lời mời làm việc giả mạo, sau đó bị giam giữ trong các khu phức hợp được tổ chức tinh vi và bị ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.

Trong năm qua, Bắc Kinh thực hiện chiến dịch gây sức ép quốc tế nhằm triệt phá các ổ lừa đảo.

Đầu năm nay, Trung Quốc thiết lập cơ chế điều phối cấp bộ trưởng với Thái Lan và Myanmar để cùng chống lừa đảo viễn thông và lừa đảo trực tuyến, tiến hành nhiều đợt chiến dịch phối hợp.

Thực hiện các thỏa thuận trước đó với Myanmar và Thái Lan, Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch trấn áp tại Myawaddy và các khu vực khác từ tháng 10, bắt giữ hàng nghìn nghi phạm và giải tán tổ hợp cờ bạc, lừa đảo.

Trung Quốc cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với nhiều quốc gia khác nhằm tăng cường phối hợp triệt phá các đường dây lừa đảo toàn cầu.