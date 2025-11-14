Thái Lan tịch thu hàng trăm sổ đỏ, ôtô của trụ trì ăn chặn từ thiện

Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) kết hợp với các cơ quan chống Tham nhũng và rửa tiền ngày 13/11 thông báo đã hoàn thành "Chiến dịch hồi kết", nhằm thu hồi tài sản tại chùa Wat Phra Bat Nam Phu ở tỉnh Lopburi liên quan vụ trụ trì chiếm đoạt tiền quyên góp từ thiện.

Giới chức Thái Lan đã thu hơn 411 giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, 60 ôtô cùng nhiều tài sản khác trong chùa, với tổng trị giá hơn 10 tỷ baht (hơn 300 triệu USD).

Chiến dịch tịch thu tài sản được tiến hành sau cuộc điều tra nhằm vào Seksan Supseubsakul, một người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tín ngưỡng ở Thái Lan, bị cáo buộc cấu kết với sư Phra Ratchawisutthiprachanat, trụ trì chùa Wat Phra Bat Nam Phu, để biển thủ tiền quyên góp từ thiện cho chùa.

Loạt giấy chứng nhận quyền sở hữu đất bị giới chức tịch thu từ chùa Wat Phra Bat Nam Phu ở tỉnh Lopburi, Thái Lan. Ảnh: Nation

Lợi dụng ảnh hưởng của mình, Seksan đã kêu gọi quyên góp qua mạng xã hội, nói rằng số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ trụ trì Phra Ratchawisutthiprachanat, còn được gọi là Phra Alongkot, và bệnh nhân AIDS cùng các hoạt động thiện nguyện khác trong chùa.

Người này đã mở tài khoản tại ngân hàng Kasikorn để nhận quyên góp từ tháng 8/2019 đến năm 2025, thu về hơn 300 triệu baht (hơn 9 triệu USD) tiền từ thiện.

Tuy nhiên, khi nhận được số tiền này, trụ trì Phra Alongkot không dùng vào hoạt động của chùa mà dành để tiêu xài cá nhân, cho vay, mua đất đai, ôtô dưới tên người khác.

Cựu trụ trì Phra Ratchawisutthiprachanat (áo nâu) bị CIB dẫn giải. Ảnh: Nation

Phra Alongkot thông báo từ chức vào ngày 18/8. Tòa án Hình sự về Tham nhũng và Hành vi Sai trái sau đó phát lệnh bắt ông Seksan và Phra Alongkot vào ngày 26/8 với cáo buộc biển thủ tiền quyên góp của chùa, trốn tránh trách nhiệm và rửa tiền.

Trong quá trình bắt hai người này, cảnh sát cũng tịch thu ba ôtô trị giá hơn 240.000 USD, tiền mặt, túi xách hàng hiệu và 23 giấy chứng nhận quyền sở hữu đất.

Giới chức cũng thu thập bằng chứng giao lại cho chùa Wat Phra Bat Nam Phu để chùa lấy lại khoảng 200 triệu baht (hơn 6,1 triệu USD) bị biển thủ.

CIB khẳng định chiến dịch của họ không chỉ bắt những kẻ vi phạm mà còn giúp chùa thu hồi tài sản từ tiền quyên góp của người dân. CIB cam kết đảm bảo tài sản của chùa được quản lý đúng quy định và pháp luật, đồng thời tiếp tục điều tra và truy tố bất kỳ nghi phạm nào khác.