Tên lửa du lịch của tỷ phú Jeff Bezos lần đầu tiên bị rơi

Tên lửa thuộc công ty du lịch vũ trụ của tỷ phú giàu bậc nhất thế giới Jeff Bezos lần đầu tiên gặp nạn.

Lửa phụt ra từ một động cơ trên tên lửa của hãng Blue Origin hôm 12/9 (ảnh: SCMP)

Hôm 12/9, tên lửa của công ty Blue Origin do tỷ phú Jeff Bezos sáng lập gặp sự cố động cơ và rơi trở lại mặt đất gần như ngay sau khi rời bệ phóng. Rất may, không có khách hàng nào có mặt trên tên lửa này, nếu không Blue Origin sẽ phải bồi thường một khoản lớn vì lý do mất an toàn bay.

Blue Origin cho biết, các khoang có chức năng chở người trên tên lửa đã phóng ra ngoài khi tên lửa rơi. Điều này cho thấy chúng hoạt động tốt. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết, họ đang điều tra về vụ rơi tên lửa của Blue Origin.

Theo SCMP, tên lửa của hãng Blue Origin rời bệ phóng được khoảng 1 phút thì một động cơ bất ngờ bốc cháy. Tên lửa sau đó rơi xuống đất và không gây ra thiệt hại nào.

“Chúng tôi gặp sự cố đối với một chuyến bay trong hôm nay. Chúng tôi không lên kế hoạch trước cho vụ việc này”, Blue Origin thông báo hôm 12/9.

Blue Origin nhấn mạnh, các khoang chở người đã hoạt động tốt khi tên lửa gặp sự cố. Điều này cho thấy các chuyến bay vào không gian do Blue Origin thực hiện vẫn khá an toàn.

“Hệ thống thoát hiểm vận hành đúng thiết kế”, Blue Origin lưu ý.

Sự cố xảy ra khi tên lửa của Blue Origin bay với vận tốc gần 1.126km/giờ ở độ cao khoảng 8.500 mét. Đây cũng là thời điểm tên lửa chịu áp lực lớn nhất trước khi vượt khỏi khí quyển.

Các tên lửa của Blue Origin đã đưa 31 người du lịch vũ trụ, bao gồm cả tỷ phú Jeff Bezos. Chuyến bay gần nhất của hãng này là vào tháng trước, giá vé vẫn chưa được tiết lộ.

Các tên lửa của Blue Origin thường hạ cánh thẳng đứng xuống sa mạc và chúng được tái sử dụng cho những chuyến bay sau.

