Jeff Bezos yêu cầu anh trai Lauren Sanchez trả gần 190.000 USD

Theo hồ sơ gửi ngày 28/7, cặp vợ chồng đề nghị Michael Sanchez - anh trai cùng mẹ khác cha của bà xã Bezos - trả 182.374 USD phí luật sư và 8.182 USD chi phí phát sinh. Vụ kiện theo luật của bang California, cho phép tòa án bác bỏ sớm những cáo buộc bị cho là vô căn cứ và buộc người khởi kiện phải trả phí luật sư cho bên bị kiện.

Luật sư của Sanchez cho rằng vụ kiện Michael là "chiến dịch quấy rối kéo dài nhiều năm nhằm tìm kiếm một khoản dàn xếp hoàn toàn không xứng đáng". Mức phí luật sư trong vụ việc được tính từ 549 đến 1.125 USD một giờ.

Michael Sanchez là anh trai cùng mẹ khác cha của bà Bezos. Ảnh: Page Six

Mâu thuẫn bắt đầu năm 2019, sau khi Bezos ly hôn MacKenzie Scott và vướng tin hẹn hò Lauren Sanchez, lúc đó đang ly thân với chồng là nhà quản lý nghệ sĩ Patrick Whitesell. Anh trai cùng mẹ khác cha của Sanchez được cho là đã để lộ ảnh hai người cho truyền thông, gây ra vụ rùm beng. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc phát tán "ảnh selfie nhạy cảm" của cả hai.

Tờ New York Times cho hay: "Ông Michael Sanchez và American Media đã ký thỏa thuận bảo mật vào ngày 18/10/2018, liên quan đến một số thông tin, hình ảnh, tin nhắn ghi lại mối quan hệ tình cảm giữa Jeff Bezos và Lauren Sanchez".

Tháng 2/2020, Michael kiện Bezos tội phỉ báng. Đến tháng 11 cùng năm, Tòa Thượng thẩm quận Los Angeles phán quyết có lợi cho Bezos nhưng hai bên vẫn tiếp tục kiện tụng qua lại. Năm 2021, Bezos được tòa cho hưởng 218.385 USD phí pháp lý, song tranh chấp vẫn chưa kết thúc. Mới đây, đội ngũ luật sư của ông tiếp tục nộp đơn đòi Michael khoản phí pháp lý 190.000 USD nhưng theo nguồn tin số tiền này "còn không đủ trả tiền nước có ga trong đám cưới xa hoa của Bezos và Sanchez". Trong diễn biến mới nhất, Michael Sanchez gọi Bezos và Lauren là "những kẻ nói dối và gian lận" đồng thời tự nhận mình đã chiến thắng.

Bezos và Sanchez tổ chức đám cưới ba ngày tại Venice, Italy trị giá khoảng 50 triệu USD hồi tháng 6. Hôn lễ có sự tham dự của nhiều người nổi tiếng như Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Usher, Sydney Sweeney và Ivanka Trump. Sau lễ cưới, cặp vợ chồng tỷ phú xuất hiện tại nhiều sự kiện ở châu Âu, gần đây là ở Ibiza cùng Leonardo DiCaprio và bạn gái Vittoria Ceretti trên siêu du thuyền Koru trị giá 500 triệu USD của Bezos.