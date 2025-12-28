Ukraine thẳng tay trừng phạt 2 chỉ huy lữ đoàn dối trá khiến thành phố chiến lược ở Donetsk thất thủ

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn đột kích sơn cước riêng biệt số 10. Ảnh: Lữ đoàn 10.

Thông tin này được báo Ukrainska Pravda đăng tải, dẫn nguồn tin riêng trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo bài báo, Lữ đoàn 54 chịu trách nhiệm phòng thủ trực tiếp trong nội đô Siversk, trong khi Lữ đoàn 10 được triển khai ở khu vực phía nam thành phố.

Đại tá Oleksiy Konoval đã chính thức bị miễn nhiệm chức vụ chỉ huy Lữ đoàn 54. Trong khi đó, Đại tá Volodymyr Poteshkin hiện đang điều trị y tế và nhiều khả năng sẽ bị cách chức ngay sau khi quay lại đơn vị.

Nguồn tin của Ukrainska Pravda cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là do ban chỉ huy của cả hai lữ đoàn đã gửi các báo cáo không đúng sự thật, khẳng định vẫn duy trì các vị trí phòng thủ trong khu vực phụ trách, trong khi trên thực tế những vị trí này đã không còn quân trấn giữ trong một thời gian dài.

Theo Ukrainska Pravda, Quân đoàn Lục quân số 11 – đơn vị có quyền chỉ huy tác chiến đối với Lữ đoàn 54 và Lữ đoàn 10 – đã tin tưởng các báo cáo này và cho rằng tình hình phòng thủ vẫn ổn định. Các đoàn thanh tra của quân đoàn thường xuyên đến kiểm tra các đơn vị, nhưng không phát hiện ra sai phạm hay mâu thuẫn giữa báo cáo và thực tế chiến trường, do việc che giấu được thực hiện một cách có hệ thống.

Sau khi sự việc bị phanh phui, Bộ Tư lệnh Tác chiến Miền Đông của Ukraine đã tước quyền kiểm soát tình hình tại Siversk của Quân đoàn 11 và cách chức chỉ huy quân đoàn này, Chuẩn tướng Serhiy Sirchenko. Đồng thời, các ủy ban thanh tra đã được cử đến Lữ đoàn 54 và Lữ đoàn 10.

Tại khu vực này, Cụm tác chiến Soledar đã được thành lập. Cụm tác chiến do Chuẩn tướng Denys Maistrenko – cựu chỉ huy Lữ đoàn 54, hiện là chỉ huy Trung tâm huấn luyện Desna – đứng đầu. Những nguồn tin từng làm việc với ông Maistrenko đều đánh giá tích cực về năng lực chỉ huy của ông.

Chuẩn tướng Dmytro Bratishko, cựu chỉ huy Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 95 và hiện là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến Miền Đông, cũng trực tiếp tham gia chỉ huy cụm tác chiến này.

Theo bài báo, lực lượng Nga đã chiếm được Siversk nhờ tận dụng sương mù dày đặc kéo dài tại tỉnh Donetsk trong các tháng 11 và 12/2025. Khoảng từ ngày 20/11, Lữ đoàn 54 bắt đầu mất khả năng tiêu diệt lực lượng Nga với quy mô quân số ngày càng tăng được đưa vào thành phố.đẩy lùi tám đợt tấn công của Nga

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine xác nhận rằng quân đội Ukraine đã rút khỏi các vị trí tại thị trấn Siversk, thuộc huyện Bakhmut, tỉnh Donetsk, vào ngày 23/12/2025.

Cơ quan này cũng cho biết giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp diễn xung quanh Siversk. Lực lượng Nga có ưu thế về quân số và trang bị, và vẫn không ngừng tiến hành các hoạt động tấn công. Riêng ngày 26/12, tại hướng Sloviansk, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi tám đợt tấn công của Nga tại khu vực Siversk và Dronivka.