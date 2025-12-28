Tổng thống Nga Putin phát cảnh báo tới Ukraine nếu "từ chối hoà bình"

TASS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm một trụ sở chỉ huy của lực lượng vũ trang nước này vào sáng 27/12 và tham dự cuộc họp với Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cùng chỉ huy của các nhóm chiến đấu.

Tại cuộc họp, ông Putin đã nghe báo cáo về việc lực lượng Nga giành quyền kiểm soát thành phố Gulyaipole thuộc tỉnh Zaporizhia và thành phố Dimitrov thuộc tỉnh Donetsk, theo đó đánh giá việc giành được Gulyaipole sẽ mở ra những triển vọng thuận lợi cho các hoạt động tiến công tiếp theo.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết các nhiệm vụ mà lực lượng vũ trang nước này đảm nhận trong chiến dịch quân sự đặc biệt đang được thực hiện theo kế hoạch mà Bộ Tổng tham mưu phê duyệt và phát triển. Việc thiết lập vùng đệm an ninh ở các khu vực Sumy, Kharkov và Dnepropetrovsk cũng đang tiến triển tốt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Đáng chú ý, Tổng thống Nga Putin tuyên bố: "Nếu chính quyền Kiev không muốn kết thúc một cách hòa bình, chúng ta sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt thông qua các biện pháp quân sự”.

Ông Putin đồng thời cho rằng các nhà lãnh đạo Ukraine ngày nay "không vội" giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình, mặc dù ngay cả ở phương Tây, một số người có tầm nhìn xa trông rộng đều kêu gọi chính quyền Kiev chấp nhận các điều khoản phù hợp để chấm dứt cuộc xung đột và đưa ra các điều kiện cơ bản tốt để đảm bảo an ninh lâu dài của Ukraine.

“Chúng tôi thấy rằng ngay cả đến hôm nay, thật đáng tiếc, các nhà lãnh đạo của chính quyền Kiev vẫn không vội giải quyết cuộc xung đột này bằng con đường hòa bình. Tôi đã nói về điều này cách đây một năm trong bài phát biểu tại Bộ Ngoại giao”, nhà lãnh đạo Nga chia sẻ thêm.

Tổng thống Putin cũng nhắc lại rằng các hành động quân sự đã bùng phát sau cuộc đảo chính năm 2014 tại Ukraine. “Các hành động quân sự đã không xảy ra nếu khi đó họ lắng nghe chúng tôi”, ông Putin cho biết.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 24/12 lần đầu tiên công bố chi tiết dự thảo thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine gồm 20 điểm, được ông gọi là "văn kiện cơ bản".

Đồng thời, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với ông Zelensky vào ngày 28/12 tại bang Florida để thảo luận về các nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trong một diễn biến có liên quan, trả lời phỏng vấn của TASS ngày 27/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bày tỏ: "Chúng tôi thấy rằng chế độ của ông Zelensky và các 'giám tuyển' châu Âu của ông ấy chưa sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán mang tính xây dựng".