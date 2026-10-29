Tên lửa chống gây nhiễu mới nhất của Nga 'nằm nghỉ ngơi' trên cánh đồng ở Ukraine

Những hình ảnh mới công bố cho thấy Geran-5 K5-K gần như còn nguyên vẹn, hé lộ một số thay đổi trong thiết kế và công nghệ dẫn đường mà Nga đang phát triển để đối phó với các hệ thống tác chiến điện tử.

Tên lửa hành trình Geran-5 K5-K của Nga nằm trên một cánh đồng ở vùng Odessa. (Ảnh: KO)

Tên lửa mang số hiệu ANS-3031 được phát hiện sau một cuộc tập kích của Nga. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến vũ khí này rơi xuống đất vẫn chưa được xác định. Hiện chưa có thông tin xác nhận tên lửa bị hệ thống phòng không Ukraine đánh chặn, bị vô hiệu hóa bằng tác chiến điện tử hay gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình bay.

Các hình ảnh được công bố cho thấy Geran-5 K5-K có một số thay đổi đáng chú ý so với những phiên bản trước. Đây là một trong những dòng vũ khí tấn công sử dụng động cơ phản lực mới nhất của Nga, được cho là hướng tới triển khai trong chiến đấu vào cuối tháng 9/2026.

Ở phiên bản nâng cấp, cánh máy bay được thu nhỏ, phần đuôi được thiết kế lại và động cơ phản lực được tích hợp trực tiếp vào thân thay vì bố trí bên ngoài như trước. Đáng chú ý, tên lửa được cho là trang bị hệ thống dẫn đường quang học tự động, cho phép hoạt động mà không phụ thuộc hoàn toàn vào tín hiệu định vị vệ tinh.

Theo Serhii "Flash" Beskrestnov, cố vấn công nghệ quốc phòng Ukraine, hệ thống này sử dụng hình ảnh địa hình bên dưới để đối chiếu với dữ liệu tham chiếu được lưu trữ từ trước. Nhờ đó, tên lửa có thể xác định vị trí và điều chỉnh đường bay ngay cả khi tín hiệu vệ tinh bị gián đoạn hoặc chịu ảnh hưởng của các biện pháp gây nhiễu điện tử.

Công nghệ này được cho là nhằm tăng khả năng chống chịu của Geran-5 trước các hệ thống tác chiến điện tử Ukraine, vốn được sử dụng rộng rãi để gây nhiễu và làm gián đoạn hoạt động của máy bay không người lái (UAV) cũng như tên lửa Nga. Việc tên lửa ANS-3031 rơi xuống Odessa cho thấy vẫn chưa thể xác định mức độ hiệu quả thực tế của các nâng cấp trên, bởi nguyên nhân sự cố hiện chưa rõ.

Các nhà phát triển Nga dường như đang tìm cách nâng tốc độ tối đa của phiên bản cải tiến lên khoảng 900 km/giờ, nhưng chưa có thông tin xác nhận Geran-5 K5-K đã đạt được tốc độ này trong thực tế.

Nga lần đầu sử dụng nguyên mẫu Geran-5 trong các cuộc tập kích nhằm vào Ukraine vào tháng 1/2026. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine xác định đây là tên lửa hành trình sử dụng động cơ phản lực turbo, có cấu hình khí động học thông thường và mang một số nét tương đồng với máy bay không người lái Karrar của Iran.

Theo các thông số được công bố trước đó, nguyên mẫu Geran-5 dài khoảng 6,5 m, có sải cánh 3,2 m và mang đầu đạn nặng khoảng 90 kg. Tầm hoạt động của tên lửa được cho là vào khoảng 1.000 km, trong khi tốc độ hành trình dao động từ 450 đến 600 km/giờ.

Bên cạnh việc cải tiến thiết kế và hệ thống dẫn đường, Nga cũng được cho là đang mở rộng đáng kể năng lực sản xuất các dòng vũ khí tấn công không người lái. Nhà máy Alabuga tại vùng Tatarstan được cho là đã đạt công suất hơn 3.500 UAV phản lực Geran-4 và Geran-5 mỗi tháng.