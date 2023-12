Tàu khu trục Mỹ bắn hạ hàng loạt UAV của Houthi ở Yemen

Đăng tải trên mạng xã hội X, CENTCOM xác nhận: "UAV của phiến quân Houthi đã nhắm vào hai tàu hàng. Đây là cuộc tấn công lần thứ 14 và 15 nhằm vào hoạt động vận chuyển thương mại kể từ ngày 17/10".

Trước đó trong ngày 23/12, một tàu chở hóa chất mang cờ Na Uy đã thông báo cho CENTCOM việc bị UAV của Houthi tấn công, trong khi một tàu chở dầu thô mang cờ Ấn Độ thuộc sở hữu của Gabon cũng báo cáo bị tấn công.

Theo CENTCOM, tàu khu trục USS LABOON khi đang tuần tra ở phía Nam Biển Đỏ đã phát hiện và bắn hạ 4 UAV được bắn từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen đang nhắm vào chiến cơ này.

Chiến cơ của Mỹ bắn hạ UAV được phóng từ khu vực do Houthi kiểm soát. Ảnh: CENTCOM

Cũng theo cơ quan này, hai tên lửa đạn đạo chống hạm của Houthi cũng được phóng "về phía các tuyến đường vận chuyển quốc tế ở Nam Biển Đỏ từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen" song phía Mỹ xác nhận không có thương vong và thiệt hại đối với các tàu và thủy thủ đoàn.

Thời gian, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen đã thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các tàu chở hàng qua Biển Đỏ trong một nỗ lực thể hiện sự đoàn kết với người dân và Palestine, liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đang diễn ra trên Dải Gaza.

Đáp trả động thái này, Mỹ ngày 20/12 phát động Chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng với sự tham gia của hơn 20 quốc gia nhằm "cùng nhau giải quyết các mối lo ngại về an ninh ở phía Nam Biển Đỏ và Vịnh Aden, đảm bảo tự do hàng hải cho tất cả các quốc gia và tăng cường an ninh khu vực".

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Quốc phòng Mỹ cùng ngày cũng cho biết tàu động cơ CHEM PLUTO - một tàu chở hóa chất mang cờ Liberia do Nhật Bản sở hữu - đã bị tấn công tại Ấn Độ Dương bởi một máy bay không người lái được bắn từ Iran".

Mỹ cho biết đây là “cuộc tấn công thứ 7 của Iran vào tàu thương mại kể từ năm 2021”. Phía Iran chưa lên tiếng về cáo buộc này.

