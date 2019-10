Tại sao thân các máy bay dân dụng thường được sơn màu trắng

Chủ Nhật, ngày 20/10/2019 19:45 PM (GMT+7)

Ngày nay, máy bay đã trở thành một trong những phương tiện vận chuyển phổ biến nhất trên thế giới, nhưng có một sự thật khá thú vị mà không phải ai cũng để ý là thân máy bay thường được sơn màu trắng.

Thời sự thế giới Sự kiện:

Hầu hết các máy bay dân dụng trên thế giới đều được sơn màu trắng (Ảnh: Emirates)

Màu sơn và các thiết kế logo ở bên ngoài một chiếc máy bay, từ phần mũi đến phần đuôi, là cách đơn giản nhất để bạn có thể xác định chiếc máy bay đó thuộc về hãng hàng không nào.

Thế nhưng, dù có những thiết kế logo độc đáo và bắt mắt đến đâu, hầu hết máy bay của các hãng hàng không khác nhau thường tuân thủ một quy tắc giống nhau – phần thân của chúng đều được sơn màu trắng.

Liệu đây có phải là một trùng hợp ngẫu nhiên? Thật ra thì không phải vậy.

Lý do là vì màu sơn trắng giúp phản chiếu ánh sáng Mặt Trời, giữ cho máy bay mát mẻ và giảm thiểu mọi thiệt hại tiềm ẩn từ bức xạ Mặt Trời.

Theo ông R. John Hansman, giáo sư hàng không vũ trụ từ Học viện Công nghệ Massachusetts, để trở nên càng nhẹ càng tốt nhằm giảm chi phí nhiên liệu, hầu hết các loại máy bay hiện đại đều được chế tạo từ vật liệu composite, nên cần được bảo vệ khỏi sức nóng của mặt trời. Nếu lớp sơn khiến máy bay càng mát ở bên ngoài, thì không gian bên trong càng đòi hỏi ít chi phí hơn cho việc làm mát.

Mặc dù bản thân một thùng sơn thì không đến mức nặng lắm, nhưng các hãng hàng không cần rất nhiều sơn để phủ toàn bộ một máy bay - đặc biệt là một chiếc Boeing 747 hoặc Airbus A380. Điều này đồng nghĩa với việc trung bình có tới nửa tấn sơn sẽ được tính vào trọng lượng một chiếc máy bay.

Đây cũng là một lý do khiến các hãng hàng không thường ưa thích các thiết kế trang nhã, tối giản. Thêm quá nhiều lớp màu sắc khác nhau cho một bộ cánh sành điệu nhưng phức tạp và tốn nhiều chi phí hơn sẽ khiến chiếc máy bay trở nên nặng hơn khi bay.

Giống như một chiếc xe hơi hoặc ghế sofa da sang trọng trong phòng khách của bạn, màu trắng khiến các vết bẩn dễ bị lộ hơn. Có thể một số người sẽ cho rằng đây một nhược điểm lớn, khi làm cho máy bay dễ bẩn hơn so với những màu sơn tối, nhưng chính nó lại giúp quá trình bảo dưỡng máy bay trở nên dễ dàng hơn, vì các vết nứt và vết lõm trên thân máy bay nhờ đó có thể dễ dàng được phát hiện hơn.

Dù vậy, một số hãng hàng không đôi khi sơn toàn bộ máy bay với màu không phải trắng, chẳng hạn như máy bay Boeing 777 All Blacks nổi tiếng của hãng Air New Zealand. Dù việc này thường rất tốn kém và không thể có được những ưu điểm như so với lớp sơn màu trắng, nhưng những máy bay kiểu này thường chỉ được dùng cho mục đích quảng cáo và thương mại.