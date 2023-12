Sức mạnh khó lường từ pháo phòng không KS-19 đã 76 tuổi của Ukraine

Tờ Daily Beast cho hay binh sĩ Ukraine đã biến một loại pháo phòng không có từ thời Liên Xô thành vũ khí di động trên mặt đất có thể tiêu diệt hàng chục binh sĩ đối phương cùng một lúc.

Theo Daily Beast, Đơn vị Pháo binh thuộc Lữ đoàn 241 của Ukraine đã gắn pháo phòng không KS-19 cỡ nòng 100 mm có từ thời Liên Xô vào phía sau xe tải, để chúng có thể được vận chuyển vào và ra khỏi vùng giao tranh.

Pháo phòng không KS-19 được gắn trên xe tải Tatra. Ảnh: 241st Kyiv Territorial Defense Brigade of the Armed Forces of Ukraine

Đơn vị này đã mất ba tháng để tháo những khẩu pháo KS-19 ra và lắp chúng lại trên một nền tảng di động. Kết quả là quân đội Ukraine thu được một loại vũ khí có thể tấn công mục tiêu dàn trải cách nhau 100 m, đồng thời có thể tiêu diệt hàng chục binh lính đối phương cùng một lúc.

Trung sĩ Evegeny Litvin thuộc Đơn vị Pháo binh của Ukraine cho hay chỉ trong ba ngày, pháo KS-19 được điều chỉnh lại đã tiêu diệt 1.000 binh lính Nga.

Pháo phòng không KS-19 lần đầu được giới thiệu vào năm 1947, vài năm sau khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, theo trang Business Insider.

KS-19 có khả năng khai hỏa với tốc độ 15 phát/phút, có thể bắn trúng mục tiêu mặt đất cách 20 km và bắn trúng mục tiêu trên không ở độ cao 15 km.

Dù các đồng minh phương Tây đang cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí và đạn dược hiện đại, song nhiều loại vũ khí mà Ukraine sử dụng để đối phó Nga lại là vũ khí do Liên Xô trước đây sản xuất.

Nga cũng đang sử dụng các thiết bị hàng chục năm tuổi trong cuộc xung đột với Ukraine.

Lữ đoàn 241 của Ukraine đã nhận 4 khẩu pháo phòng không KS-19 hồi tháng 3, theo Daily Beast. Lữ đoàn 241 cũng trang bị cho những khẩu pháo này các máy tính bảng điện tử trị giá 8.000 USD. Những máy tính bảng này hoạt động với một máy bay không người lái (UAV) và người điều khiển để theo dõi và nhắm mục tiêu vào các lực lượng Nga.

Trung sĩ Litvin tiết lộ dự án này còn bao gồm việc mua 4 xe tải. Số tiền này đến từ chính các binh sĩ, nhà tài trợ và bạn bè.

Ukraine ngày càng đầu tư nhiều hơn vào việc chế tạo vũ khí của riêng nước này trong bối cảnh các đồng minh phương Tây trì hoãn việc cung cấp một số vũ khí. Phía Ukraine cũng như nhiều chuyên gia cho rằng những vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Kiev chưa đủ để đẩy lùi hoàn toàn Nga.

Ukraine đang cố gắng tăng cường sản xuất tên lửa, UAV và đạn dược.

Trung sĩ Litvin nói với Daily Beast rằng nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp vũ khí thì họ sẽ không cần tới những khẩu pháo này.

Binh sĩ Ukraine đã dựa vào nguồn gây quỹ cộng đồng để có được UAV, kính nhìn ban đêm, vật tư y tế cùng các vật dụng khác cần thiết để chiến đấu.

Ukraine cũng lo lắng về sự mệt mỏi của các nhà tài trợ từ những nước ủng hộ họ, cũng như tác động của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm tới.

Nguồn: [Link nguồn]