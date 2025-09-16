Số phận con tàu dài 39 mét của Nga “ở lì” quá lâu tại cảng Na Uy

Một tàu đánh cá mang tên Azurit, thuộc sở hữu của Nga, đã trở thành tâm điểm chú ý tại cảng Batsfjord, một làng chài hẻo lánh ở bờ biển phía Bắc Na Uy, dọc theo Biển Barents.

Con tàu, được đăng ký tại St. Petersburg và thuộc sở hữu của công ty Oceanprom, đã neo đậu tại cảng này từ tháng 5 năm ngoái nhưng không rời đi, bất chấp các quy định nghiêm ngặt và lệnh trục xuất từ các nhà chức trách Na Uy.

Cuối cùng, cuối tuần qua, chính phủ Na Uy đã quyết định tịch thu con tàu để giải quyết tình trạng này.

"Con tàu này phải được đưa ra khỏi cảng Batsfjord. Sau khi xem xét và thử nhiều giải pháp, việc nhà nước tiếp quản con tàu là hoàn toàn cần thiết. Do đó, Cơ quan Quản lý Duyên hải Na Uy sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để di dời nó", Bộ trưởng Thủy sản và Đại dương Na Uy Marianne Sivertsen Naess cho biết.

Tàu cá Azurit tại cảng Batsfjord, một trong 3 cảng ở miền Bắc Na Uy vẫn mở cửa cho tàu cá Nga. Ảnh: Barents Observer

Câu chuyện về con tàu đánh cá dài 39 mét này bắt đầu khi nó cập cảng Batsfjord để sửa chữa nhưng không thanh toán các khoản phí cho công ty địa phương và ban quản lý cảng, dẫn đến việc con tàu bị giữ không cho xuất cảng, với một thành viên thủy thủ đoàn vẫn còn trên tàu.

Tuy nhiên, việc con tàu neo đậu kéo dài đã vi phạm các quy định mới của Na Uy, được áp dụng từ năm 2022 và cập nhật vào năm 2024.

Theo đó, tàu Nga chỉ được phép vào 3 cảng của Na Uy: Kirkenes, Batsfjord và Tromso. Một số công ty Nga bị từ chối hoàn toàn giấy phép đánh bắt cá.

Hơn nữa, tàu thuyền Nga chỉ được phép lưu trú tại các cảng của Na Uy trong 5 ngày, và các nhà chức trách cũng làm rõ rằng các khiếu nại tài chính không được coi là lý do để con tàu ở lại cảng quá thời hạn quy định.

Với lý do việc lưu lại cảng Batsfjord kéo dài "được coi là có nguy cơ đe dọa lợi ích an ninh quốc gia", Na Uy đã ban hành lệnh trục xuất con tàu vào ngày 6/12 năm ngoái, yêu cầu nó phải rời đi trong vòng 5 ngày.

Vào thời điểm đó, thuyền trưởng của Azurit nói với đài truyền hình NRK của Na Uy rằng họ cảm thấy bối rối vì tàu đồng thời nhận được lệnh giữ lại do các khoản nợ chưa thanh toán. Kết quả là con tàu vẫn "ở lì" tại cảng Na Uy kể từ đó.

Sau nhiều tháng thử các giải pháp khác nhau, bao gồm cả việc cân nhắc kéo tàu đi, chính quyền Na Uy cuối cùng đã quyết định tịch thu Azurit.

Theo truyền thông địa phương, con tàu đang trong tình trạng xuống cấp và nợ cảng và nhiều doanh nghiệp trong khu vực tới 200.000 USD.

Chính phủ Na Uy cho biết sẽ xem xét các khiếu nại tài chính từ cảng, nhưng ưu tiên hàng đầu là đưa tàu ra khỏi khu vực. Chính phủ cũng được cho là sẽ chi trả phí neo đậu, đài NRK đưa tin.

Ngoại trưởng Na Uy Kristoffer André Hansen cho biết ông dự kiến con tàu có thể sẽ được kéo đến một xưởng đóng tàu địa phương và bị tháo dỡ ở đó.