Siêu du thuyền của tỷ phú Nga bị trừng phạt xuất hiện bí ẩn ở Hong Kong (Trung Quốc)

Chủ Nhật, ngày 09/10/2022 19:45 PM (GMT+7) Chia sẻ

Một siêu du thuyền liên quan một trong những người giàu nhất nước Nga vừa xuất hiện một cách bí ẩn ở Hong Kong (Trung Quốc) trong khi phương Tây nỗ lực tịch thu tài sản đắt tiền của giới tài phiệt Nga để trừng phạt về vụ xung đột Nga-Ukraine.

Nord dài gần 142 mét trị giá ít nhất 500 triệu USD, một trong những du thuyền lớn nhất thế giới, đang xuất hiện trên vùng biển Hong Kong (Trung Quốc), chỉ cách khu trung tâm thành phố vài phút đi thuyền, CNN đưa tin ngày 8/9.

Nhiều người, trong đó có người môi giới du thuyền, nói rằng, Nord thuộc sở hữu của tỷ phú công nghiệp Alexey Mordashov, chủ tịch của công ty khai khoáng và thép Severstal có 54.000 nhân viên tại 69 quốc gia. Ông này có tài sản ròng ước tính 18,7 tỷ USD trước khi xung đột vũ trang Nga-Ukraine bùng phát, nhưng hiện đã giảm xuống còn 8,7 tỷ USD, theo Chỉ số tỷ phú Bloomber.

Cục Hàng hải Hong Kong (Trung Quốc) hôm thứ Sáu nói rằng, Nord đã đến Hong Kong (Trung Quốc) hôm thứ Tư từ cảng Vladivostok của Nga, nhưng chưa được thông báo về thời điểm siêu du thuyền rời cảng tới điểm đến tiếp theo.

Chiều thứ Sáu, trên Nord treo cờ Nga, với tên cảng nhà của siêu du thuyền, Vladivostok, được trang trí trên đuôi tàu. Một vài người, có vẻ như thành viên thủy thủ đoàn, mặc đồng phục, xuất hiện trên boong.

Siêu du thuyền Nord treo cờ Nga ở Hong Kong, Trung Quốc hôm 7/10/2022. Ảnh: CNN.

Quyết tâm trừng phạt và hiệu lực thực thi

Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 6 đã trừng phạt tỷ phú Mordashov cùng với ba trong số nhiều công ty khác của ông, vợ và hai con (đã trưởng thành) của ông. Thời điểm đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ đang hành động mạnh hơn để “làm suy giảm các mạng lưới cho phép giới tinh hoa của Nga, bao gồm Tổng thống Vladimir Putin, sử dụng ẩn danh các tài sản xa xỉ trên toàn cầu”.

Mỹ không phải là quốc gia duy nhất tham gia việc bắt giữ, tịch thu tài sản xa xỉ của giới tài phiệt Nga. Năm nay, một số siêu du thuyền của các doanh nhân Nga bị bắt giữ ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Tây Ban Nha, Đức, Anh…

Tại các tòa án châu Âu, tỷ phú Mordashov đã tuyên bố chống lại các biện pháp trừng phạt nhằm vào ông. Theo hồ sơ của Liên minh châu Âu (EU), hồi tháng Năm, ông lập luận rằng, tòa án EU nên hủy bỏ quyết định bổ sung ông vào danh sách những người bị trừng phạt vì Nga thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine.

“Tôi hoàn toàn không liên quan việc căng thẳng địa - chính trị nổi lên hiện nay. Tôi không hiểu tại sao EU lại áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tôi”, tỷ phú Mordashow nói sau khi xung đột vũ trang Nga-Ukraine bùng phát, hãng tin Nga TASS đưa tin.

Nord được nhìn thấy đã thả neo tại Hong Kong (Trung Quốc) ngày 7/10, chỉ cách quận trung tâm của đặc khu hành chính vài phút đi thuyền. Ảnh: CNN.

Trả lời CNN hôm thứ Sáu, Cơ quan Hàng hải Hong Kong (Trung Quốc) nói rằng họ sẽ “không bình luận về bất kỳ trường hợp tàu nào đi vào” vùng biển của họ. Hong Kong (Trung Quốc) yêu cầu các chủ du thuyền ở nước ngoài phải được chính quyền đặc khu cho phép mới được đi vào, bao gồm việc xuất trình bằng chứng bảo hiểm.

“Chúng tôi lưu ý rằng, một số quốc gia có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với một số địa điểm nhất định trên cơ sở cân nhắc của riêng họ, nhưng chính quyền không thực hiện, cũng như chúng tôi không có thẩm quyền pháp lý để thực hiện các biện pháp trừng phạt đơn phương do các cơ quan tài phán khác áp đặt”, Cơ quan Hàng hải Hong Kong (Trung Quốc) nói. Cơ quan này nói họ chỉ thực thi “các lệnh trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt”.

Nga và Trung Quốc là hai trong số năm thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có quyền phủ quyết. Nga đã liên tục phủ quyết các nghị quyết liên quan Ukraine mà Hội đồng Bảo an đưa ra trong những tháng gần đây.

Siêu du thuyền Nord dài gần 142 mét trị giá ít nhất 500 triệu USD có mặt trong vùng biển Hong Kong, Trung Quốc hôm 7/10/2022. Ảnh: CNN.

“Vé miễn phí” và chi phí “khủng”

MarineTraffic, nhà cung cấp dịch vụ phân tích hàng hải toàn cầu, nói rằng, siêu du thuyền Nord đã đến Hong Kong (Trung Quốc) trong tuần này sau chuyến hải hành kéo dài 7 ngày qua Biển Nhật Bản và Biển Hoa Đông.

Ông Michael Maximilian Bognier, một nhà môi giới du thuyền của hãng Next Wave Yachting ở Hong Kong (Trung Quốc), nói rằng, thật khó để biết chính xác lý do tại sao thủy thủ đoàn của Nord chọn đến trung tâm châu Á lúc này. Theo ông, cảng Vladivostok ở Nga có thể tương đối lạnh vào mùa đông, khiến việc duy trì một siêu du thuyền như Nord trở nên khó khăn hơn. “Đó không phải điều kiện thời tiết, khí hậu lý tưởng cho một siêu du thuyền như vậy”, ông Bognier nói với CNN.

Khi được hỏi liệu việc thiếu các biện pháp trừng phạt Nga có thể là một nguyên nhân hay không, ông Bognier cho rằng, môi trường chính trị hiện tại không giúp ích cho việc thực hiện các biện pháp trừng phạt. “Đây có thể là lý do tại sao siêu du thuyền ở đây. Đó có thể là một vé miễn phí”, ông nói.

Nhà môi giới du thuyền ở Hong Kong (Trung Quốc) nhận định, vận hành một chiếc du thuyền cỡ Nord giống như điều hành cả một thành phố hoặc một doanh nghiệp. Công ty vận tải biển Lürssen của Đức đã đóng Nord.

ÔngBognier nói: “Đây chắc chắn là một trong những chiếc du thuyền mang tính biểu tượng nhất. Mũi tàu rất phẳng, thực tế không giống như một tàu sân bay. Đó là một tính năng rất đặc biệt của du thuyền này”.

Chi phí vận hành, bảo dưỡng siêu du thuyền cao ngất ngưởng có thể khiến ngay cả những người giàu nhất thế giới cũng gặp khó khăn trong việc duy trì những tài sản như vậy. Ông Bognier ước tính, chủ sở hữu mỗi năm phải bỏ ra 45-70 triệu USD chỉ để duy trì hoạt động của du thuyền, không tính chi phí nhiên liệu hoặc bảo trì sau mỗi chuyến đi dài. Tức là chi phí mỗi ngày lên tới 100.000-200.000 USD.

Theo ông Bognier, siêu du thuyền Nord có hai sân đỗ trực thăng và đội ngũ nhân viên hùng hậu, bao gồm đầu bếp toàn thời gian, huấn luyện viên thể dục, chuyên gia mát-xa và có thể cả phi công trực thăng.

Nguồn: https://tienphong.vn/sieu-du-thuyen-cua-ty-phu-nga-bi-trung-phat-xuat-hien-bi-an-o-hong-kong-tru...Nguồn: https://tienphong.vn/sieu-du-thuyen-cua-ty-phu-nga-bi-trung-phat-xuat-hien-bi-an-o-hong-kong-trung-quoc-post1476355.tpo