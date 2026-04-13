Siêu bão mạnh nhất hành tinh áp sát lãnh thổ Mỹ ở Thái Bình Dương

Trong vòng 48 giờ tới, khoảng 50.000 cư dân trên các đảo Rota, Tinian và Saipan (3 đảo chính thuộc quần đảo Bắc Mariana) có thể đối mặt thảm họa nghiêm trọng.

Ảnh chụp vệ tinh của cơn bão. Nguồn: CIMSS

Quần đảo Bắc Mariana là một quần đảo hình vòng cung của Mỹ, nằm cách San Francisco khoảng 9.654km về phía tây và gần Tokyo hơn Honolulu. Người dân Mỹ đang đối mặt nguy cơ hứng chịu một cơn bão có cường độ tương đương cấp 4 hoặc cấp 5.

Theo đánh giá, Sinlaku có thể đã đạt cường độ cực đại. Dù được dự báo suy yếu trước khi áp sát, các mô hình vẫn cho thấy sức gió duy trì ở mức 250–260 km/giờ khi bão tiếp cận quần đảo Mariana từ cuối ngày thứ Hai đến thứ Ba.

Trong 24 giờ qua, dự báo quỹ đạo bão đã dịch chuyển lên phía bắc. Các mô hình mới nhất cho thấy bão có khả năng đi qua gần hoặc trực tiếp trên đảo Tinian, nằm giữa Rota và Saipan. Những thay đổi nhỏ về đường đi sẽ quyết định khu vực nào phải hứng chịu tâm bão và gió mạnh nhất.

Theo quỹ đạo dự báo hiện tại, Sinlaku có thể đổ bộ trực tiếp vào quần đảo Bắc Mariana, đặc biệt là các đảo Rota và Tinian, vào sáng 14/4. Tuy nhiên, nếu hướng đi tiếp tục thay đổi, khu vực phía bắc Guam có thể phải chịu những tác động nghiêm trọng nhất.

Cảnh báo bão đã được ban hành đối với Rota, Tinian và Saipan, trong khi Guam - nơi đặt nhiều căn cứ quân sự lớn của Mỹ - đang nằm trong vùng cảnh báo bão nhiệt đới. Các hãng hàng không, trong đó có United Airlines và Micronesian Air Connection, đã hủy các chuyến bay đến giữa tuần. Trường học và cơ quan chính quyền trên toàn khu vực đã đóng cửa, trong khi các nơi trú ẩn được mở từ ngày Chủ nhật.

Mối nguy không chỉ đến từ gió mạnh. Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ dự báo lượng mưa tại Guam và Rota có thể đạt 380 đến 510 mm, trong khi Tinian và Saipan có thể ghi nhận lượng mưa từ 200–380 mm từ ngày 13-16/4.

Sinlaku là một cơn bão có quy mô lớn, với vùng ảnh hưởng có thể trải rộng tới 640km, khiến mưa lớn lan rộng ra nhiều khu vực cách xa tâm bão. Nguy cơ lũ quét, dòng chảy xiết và sạt lở đất ở mức cao, đặc biệt tại các khu vực đồi núi khi dải mưa kéo dài. Sóng biển được dự báo dâng cao khoảng 4,5 mét tại các rạn san hô lộ thiên, kết hợp với triều cường có thể gây ngập lụt ven biển và xói lở bờ biển trong nửa cuối tuần.