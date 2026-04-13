Xe tăng Israel tấn công xe của Liên Hợp Quốc ở Lebanon

Xe của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: Anadolu

Hãng Anadolu trích dẫn tuyên bố của UNIFIL cho hay binh lính Israel ngày 12/4 đã sử dụng xe tăng Merkava để tấn công xe của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc 2 lần, trong đó có một vụ gây tổn thất nặng. "Binh lính Israel đã chặn một con đường ở Bayada để tiếp cận các vị trí của UNIFIL", UNIFIL thông tin.

Phái bộ UNIFIL cho biết thêm, trong tuần qua, quân Israel đã bắn cảnh cáo, trong đó một số phát trúng vào các phương tiện của Liên Hợp Quốc vốn đã được đánh dấu rõ ràng. Trong một trường hợp, một phát đạn rơi cách một binh sĩ UNIFIL khoảng 1m khi người này vừa ra khỏi xe.

Theo UNIFIL, trong những ngày gần đây, quân Israel đã nhiều lần chặn đường tiếp cận và hạn chế lực lượng gìn giữ hòa bình di chuyển ở các khu vực khác, gây ảnh hưởng tới các hoạt động của họ. Báo cáo cũng cho biết lực lượng Israel đã phá hủy các camera giám sát tại trụ sở của UNIFIL ở Naqoura và tại 5 vị trí khác ở Lebanon, dọc theo Đường ranh giới Xanh trải dài từ Ras Naqoura đến Maroun al-Ras kể từ đầu tháng 4.

“Những hành động như vậy không phù hợp với nghĩa vụ của Israel theo nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an, các yêu cầu đảm bảo an toàn và an ninh cho lực lượng gìn hòa bình cũng như quyền tự do di chuyển của họ mọi lúc”, UNIFIL nhấn mạnh.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cảnh báo những sự việc như vậy “cản trở khả năng của UNIFIL trong việc báo cáo các vi phạm của cả hai bên trên thực địa”.

Những sự việc trên diễn ra khi Israel tiếp tục các cuộc không kích, pháo kích và xâm nhập trên bộ vào Lebanon. Trong khi đó, nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon tuyên bố đang chống lại những cuộc xâm nhập đó và nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự của Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái.