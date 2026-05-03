Sau động thái của Mỹ đối với Đức, Thủ tướng Ba Lan cảnh báo NATO đang ‘tan rã’

“Mối đe dọa lớn nhất đối với cộng đồng xuyên Đại Tây Dương không phải là kẻ thù bên ngoài, mà là sự tan rã đang diễn ra của liên minh chúng ta. Tất cả chúng ta phải làm những gì cần thiết để đảo ngược xu hướng tai hại này”, ông Donald Tusk viết trên mạng xã hội.

Cảnh báo của ông Tusk được đưa ra sau khi Mỹ công bố kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng 6 đến 12 tháng tới.

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi giảm sự hiện diện quân sự ở Đức ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên của mình, nhưng việc thu hẹp quy mô đã được đẩy nhanh trong tuần này sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng Mỹ đang bị “làm bẽ mặt” trong các cuộc đàm phán với Iran.

Hôm 30-4, trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump nói rằng ông Merz nên tập trung hơn vào việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine và “đất nước tan vỡ của ông ấy” hơn là can thiệp vào các cuộc đàm phán.

Một quan chức cấp cao giấu tên của Lầu Năm Góc cho rằng những phát ngôn gần đây của Đức là “không phù hợp và không hữu ích”. “Tổng thống đang phản ứng đúng đắn trước những phát ngôn phản tác dụng này”, quan chức này nói.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

Như một phần của quyết định giảm sự hiện diện quân sự ở Đức, kế hoạch thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Biden về việc triển khai một tiểu đoàn tên lửa tầm xa Tomahawk của Mỹ đến Đức cũng đã bị hủy bỏ. Đây là đòn giáng mạnh vào Đức, quốc gia vốn đã thúc đẩy động thái này như một biện pháp răn đe mạnh mẽ đối với Nga.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã đón nhận quyết định của Mỹ một cách bình thản khi ông nói rằng việc rút quân một phần đã được dự đoán trước và sẽ ảnh hưởng đến sự hiện diện hiện tại của gần 40.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức.

“Chúng ta, người châu Âu, phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của chính mình”, Bộ trưởng Pistorius nói, đồng thời cho biết thêm, “Đức đang đi đúng hướng” bằng cách mở rộng lực lượng vũ trang, đẩy nhanh việc mua sắm quân sự và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đức là địa điểm đóng quân lớn nhất của quân đội Mỹ ở châu Âu, đóng vai trò là trung tâm huấn luyện quan trọng với hơn 35.000 quân nhân tại ngũ. Lầu Năm Góc không cho biết căn cứ nào sẽ bị ảnh hưởng, cũng như liệu binh lính sẽ trở về Mỹ hay được tái triển khai ở trong châu Âu hoặc nơi khác.

Một phát ngôn viên của NATO cho biết liên minh đang làm việc với Mỹ để hiểu rõ chi tiết về quyết định này.

Theo The Independent