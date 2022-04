Sau 7 năm tị nạn, Tổng thống Yemen bị Ả Rập Saudi quản thúc, ép từ chức

Sau 7 năm diễn ra nội chiến dai dẳng ở nước láng giềng Yemen, Ả Rập Saudi đã yêu cầu Tổng thống Yemen Abed Rabbo Mansour Hadi từ chức, trao quyền lực cho hội đồng mới thành lập để xúc tiến đàm phán hòa bình với phiến quân Houthi.

Ông Hadi sang tị nạn ở Yemen từ năm 2015.

Hôm 17.4, Tổng thống Yemen Hadi đã bị Ả Rập Saudi ép phải từ chức, báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin từ quan chức Saudi và Yemen, cho biết.

Nguồn tin nói ông Hadi đang bị quản thúc tại gia ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi và gần như không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.

Theo WSJ, thái tử Mohammed bin Salman đã gửi “mệnh lệnh” viết tay cho ông Hadi, trong đó nêu các quy định về việc giao quyền cho hội đồng mới được thành lập. Thái tử Salman cũng nói với ông Hadi rằng, các thành viên trong hội đồng nhất trí về việc ông phải từ chức.

Nhằm gây sức ép buộc ông Hadi từ bỏ quyền lực, giới chức Saudi được cho là đã dọa công bố các bằng chứng về hoạt động tham nhũng của ông.

“Ông Hadi đang bị quản thúc tại gia ở Riyadh, không được phép sử dụng điện thoại”, một quan chức Ả Rập Saudi nói trên tờ WSJ

Mukhtar al-Rahbi, một cựu thư ký của ông Hadi, nói việc Ả Rập Saudi ép Tổng thống Yemen từ chức là vi phạm hiến pháp và tước quyền của hàng triệu người Yemen đã bỏ phiếu bầu cho ông Hadi.

Cuối năm 2014, nội chiến Yemen nổ ra giữa phe chính phủ do ông Hadi lãnh đạo và phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn. Tháng 3.2015, ông Hadi chạy sang Riyadh tị nạn, trong khi liên minh A Rập do Ả Rập Saudi dẫn đầu mở chiến dịch quân sự chống phiến quân Houthi.

Cuộc xung đột kéo dài 7 năm ước tính khiến 377.000 người chết và tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Phiến quân Houthi đến nay vẫn nắm chắc quyền kiểm soát Yemen, bao gồm cả thủ đô Sana'a.

Hồi đầu tháng này, Ả Rập Saudi và phiến quân Houthi đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tháng, nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình.

Hai bên nhất trí chấm dứt các hoạt động quân sự, cho phép tàu chở dầu cập cảng Yemen và các chuyến bay thương mại được hạ cánh ở thủ đô Sana’a.

Ngay sau khi lên nắm quyền vào tháng 1.2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh ngừng hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Ả Rập Saudi ở Yemen.

Quyết định này của ông Biden khiến cuộc chiến rơi vào bế tắc, làm gia tăng bất đồng giữa Mỹ và Ả Rập Saudi. Tháng trước, Ả Rập Saudi đã phớt lờ lời kêu gọi của Mỹ về việc tăng nguồn cung dầu mỏ ra thị trường để giúp giảm giá dầu.

Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman cũng từ chối điện đàm với ông Biden.

