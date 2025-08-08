Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hướng dẫn, giải thích cho người dân làm thủ tục đất đai

Chiều 7-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến kiểm tra tình hình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.

Báo cáo những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc tại cấp xã

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Phú Túc báo cáo sơ bộ tình hình hoạt động sau hơn một tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, người dân chủ yếu đến thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến sao y, chứng thực, đăng ký kinh doanh, đất đai, môi trường… Trong đó, có hơn 270 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đầu tư đang chờ giải quyết do thiếu cán bộ chuyên môn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND xã Phú Túc khẩn trương thống kê, báo cáo cụ thể những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc trong quá trình vận hành, để UBND tỉnh tổng hợp và báo cáo tại buổi làm việc với Văn phòng Chính phủ diễn ra sáng 8-8.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiến hành rà soát lại hiện trạng cơ sở vật chất sau sáp nhập đơn vị hành chính, đánh giá thực tế mức độ sử dụng để có phương án bố trí phù hợp, tránh lãng phí tài sản công.

Theo báo cáo của UBND xã Phú Túc, từ ngày 1 đến 31-7-2025, Trung tâm phục vụ Hành chính công (TTPVHCC) đã cung cấp tổng cộng 388 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó 326 TTHC thực hiện phi địa giới hành chính. Có tổng số 326 dịch vụ công trực tuyến, bao gồm 272 dịch vụ công một phần và 54 dịch vụ công toàn trình.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hỏi thăm người dân đến làm thủ tục kết hôn tại xã Phú Túc

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp hướng dẫn, giải thích cho người dân là thân nhân liệt sĩ đến làm thủ tục đất đai và các chính sách cho gia đình liệt sĩ

Hiện trung tâm bố trí năm quầy tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính với đầy đủ cán bộ làm việc. Hệ thống trang thiết bị gồm 11 bộ máy vi tính, tám máy in, sáu máy scan, hai máy lạnh, một bàn hướng dẫn công chức và một bàn hướng dẫn ghi hồ sơ.

Về nhân sự, trung tâm có tổng cộng 11 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có một giám đốc kiêm nhiệm, một phó giám đốc, bảy công chức và hai cán bộ hỗ trợ. Ngoài ra, các phòng chuyên môn cử đến bốn công chức; Trung tâm cũng có một nhân viên bưu điện. Hiện TTPVHCC xã Phú Túc chưa bố trí thêm điểm tiếp nhận và trả kết quả TTHC.

Trong tháng đầu vận hành, TTPVHCC tiếp nhận 2.577 hồ sơ, trong đó có 2.215 hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, đều được giải quyết đúng hạn. Có 362 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, tất cả đều đã được giải quyết.

Tuy nhiên, có 14 hồ sơ quá hạn đã được trả kết quả cho người dân trước khi hệ thống cập nhật.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Phú Túc

Nguyên nhân trễ hạn trên hệ thống được xác định là do lỗi kỹ thuật trong quá trình liên thông dữ liệu giữa hệ thống hộ tịch điện tử và hệ thống giải quyết TTHC. Cụ thể, hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch bị quá tải số lượng hồ sơ xử lý trong ngày, dẫn đến chậm trễ trả kết quả.

Phần mềm dịch vụ công chưa ổn định

Về đội ngũ không chuyên trách, sau sáp nhập, có 28 người có nguyện vọng tiếp tục công tác. Qua sắp xếp, 23 người được bố trí tại các đơn vị (15 người thuộc khối Đảng, MTTQ, đoàn thể; tám người thuộc khối chính quyền), năm người chuyển về ấp. Nhìn chung, đội ngũ này phát huy hiệu quả, riêng khối chính quyền cần thêm thời gian làm quen công việc.

Đánh giá chung, xã Phú Túc được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của tỉnh và các sở ngành trong tổ chức bộ máy, nhân sự. Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, góp phần giải quyết TTHC hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, xã cũng gặp nhiều khó khăn, như phần mềm dịch vụ công chưa ổn định, khối lượng công việc tăng cao sau sáp nhập, một số vị trí thiếu nhân lực chuyên môn sâu (chuyển đổi số, môi trường, đất đai…). Công tác thống kê, báo cáo chưa có phần mềm hỗ trợ, gây tốn thời gian, dễ bị động.

Một số cán bộ, công chức có tâm lý lo lắng, muốn chuyển vị trí hoặc nghỉ việc do áp lực công việc tăng, yêu cầu ngày càng cao, dân số đông, địa bàn rộng, nhiều quy định mới phải cập nhật thường xuyên.

Xã kiến nghị Trung ương và tỉnh sớm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ cấp xã, hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ, xây dựng phần mềm hỗ trợ thống kê, báo cáo. Đồng thời, đề xuất sớm ban hành hướng dẫn vị trí việc làm, định mức biên chế hợp lý, cải thiện chính sách lương, phụ cấp để động viên cán bộ công chức yên tâm công tác.

Xã cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và hiện đại, làm cơ sở triển khai tại địa phương.