Thế giới 24h: Ông Putin lên tiếng về cuộc gặp dự kiến với ông Trump, tiết lộ địa điểm phù hợp

Ông Putin có thể gặp ông Trump vào tuần sau (ảnh: Getty)

Ông Putin: UAE có thể là địa điểm phù hợp

Phát biểu hôm 7/8, Tổng thống Nga Putin cho biết, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có thể là một trong những địa điểm phù hợp để tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Một trong những người bạn của chúng tôi (có thể hỗ trợ tổ chức hội nghị thượng đỉnh) là Tổng thống của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ sớm đưa ra quyết định, nhưng đây là một trong những địa điểm phù hợp”, ông Putin nói.

Theo ông Putin, cả Mỹ và Nga đều thể hiện sự quan tâm đến hội nghị thượng đỉnh dự kiến tổ chức vào tuần tới. Nga có nhiều đối tác và các nước này sẵn sàng hỗ trợ chuẩn bị cho hội nghị.

Về khả năng gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Nga cho biết, ông không phản đối, tuy nhiên, các bên cần tạo điều kiện cho cuộc gặp.

“Tôi nhắc lại rằng, nhìn chung, tôi không phản đối. Điều đó hoàn toàn có thể”, ông Putin nói.

“Tuy nhiên, cần phải có một số điều kiện nhất định trước cuộc gặp. Điều đáng tiếc là còn một chặng đường dài phía trước để hoàn tất các điều kiện như vậy”, ông Putin nói thêm.

Phát biểu của ông Putin được đưa ra sau khi ông Yury Ushakov – cố vấn Điện Kremlin – cho biết, Tổng thống Nga Putin có thể sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong “tuần tới”.

Phía Mỹ chưa chính thức xác nhận về cuộc gặp giữa ông Trump với nhà lãnh đạo Nga.

Moscow xác nhận cuộc gặp Trump - Putin sẽ sớm diễn ra

Ông Putin và ông Trump trong cuộc gặp năm 2017. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump ngay trong tuần tới, sau khi hai bên thống nhất địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh, đài RT dẫn lời cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov nói với các phóng viên ngày 7/8.

Ông Ushakov cho biết các chi tiết cụ thể về cuộc gặp sẽ được công bố sau, nhưng hai bên đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc rằng cuộc gặp sẽ diễn ra trong thời gian sớm nhất. Cũng theo ông Ushakov, phía Mỹ đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp ba bên với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tuy nhiên phía Nga từ chối bình luận về đề xuất này.

Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin rằng chính quyền ông Trump đang tìm cách tổ chức cuộc gặp với ông Putin ngay trong tuần tới, đồng thời cân nhắc mời ông Zelensky tham dự. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố ông cần đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga để thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình.

Kỳ vọng về một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Trump đã gia tăng sau chuyến thăm Moscow trong tuần này của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, chuyến đi mà Nhà Trắng mô tả là “đạt được kết quả tốt hơn mong đợi”.

Ông Witkoff đã đến thăm Moscow vào ngày 6/8 trong một chuyến công du mà ông Trump sau đó mô tả là “cực kỳ hiệu quả” khi ông Witkoff hội đàm với ông Putin và các quan chức Nga khác.

Trước đó vài tuần, Tổng thống Mỹ bày tỏ sự thất vọng vì tiến trình đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev không đạt được tiến triển, và đã cảnh báo áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt lên Nga cũng như các đối tác thương mại quốc tế của nước này.

Phía Moscow nhiều lần khẳng định họ ưu tiên một giải pháp hòa bình nhanh chóng cho cuộc xung đột, nhưng giải pháp đó cần giải quyết các vấn đề cốt lõi mà Nga đặt ra.

Theo giới chức Nga, các trở ngại chính hiện nay bao gồm những yêu cầu "phi thực tế" từ phía Ukraine và cam kết từ các nước châu Âu hậu thuẫn Kiev trong việc tiếp tục cung cấp vũ khí.

Giới chức Kiev cho biết họ đồng ý nối lại đàm phán trực tiếp với Nga từ tháng 5, nhằm tránh bị coi là phản đối nỗ lực trung gian của ông Trump. Ukraine hiện đang tìm kiếm thêm viện trợ quân sự từ phương Tây và các lệnh trừng phạt mới đối với Nga, với hy vọng điều đó có thể xoay chuyển cục diện chiến trường.

Phát hiện từ cuộc điều tra 5 binh sĩ Mỹ bị đồng đội bắn

Vụ nổ súng xảy ra tại Fort Stewart, nơi nghi phạm và 5 nạn nhân công tác. Ảnh: ABC.

Theo tướng John Lubas – chỉ huy Sư đoàn Bộ binh số 3, nghi phạm là trung sĩ Quornelius Samentrio Radford, 28 tuổi. Người này bị khống chế bởi các binh sĩ có mặt tại hiện trường sau khi dùng súng ngắn cá nhân tấn công các đồng đội.

Ông Lubas nói 3 trong số 5 nạn nhân đã trải qua phẫu thuật và hiện ở trong tình trạng ổn định. Họ đều là các đồng đội của Radford. Động cơ gây án của Radford hiện chưa được xác định rõ.

Cuộc điều tra ban đầu xác định Radford từng xảy ra mâu thuẫn với một trong số các nạn nhân vào hôm trước khi vụ nổ súng xảy ra. Nghi phạm đi theo đồng đội tới khu bảo dưỡng kỹ thuật và bắn vào ngực nạn nhân, trước khi tiếp tục nổ súng vào bốn người khác. Cụ thể mâu thuẫn chưa được tiết lộ.

Tướng Lubas cho biết, những binh sĩ có mặt gần hiện trường đã “ngăn chặn thêm thương vong” bằng cách lao vào khống chế nghi phạm. “Họ lập tức hành động không chút do dự, quật ngã Radford và khống chế tại chỗ, tạo điều kiện để lực lượng an ninh bắt giữ”, ông nói.

Cha của nghi phạm, ông Eddie Radford, chia sẻ với tờ The New York Times rằng ông không nhận thấy con trai có hành vi bất thường trong thời gian gần đây và không rõ điều gì có thể đã thúc đẩy vụ nổ súng. Tuy nhiên, ông tiết lộ con trai từng than phiền với gia đình về tình trạng phân biệt chủng tộc ở căn cứ Fort Stewart và muốn xin điều chuyển công tác.

Theo thông báo từ quân đội Mỹ, Radford sinh tại Jacksonville, bang Florida, gia nhập quân đội từ năm 2018 với chuyên môn hậu cần tự động. Nghi phạm hiện phụ trách công việc liên quan đến kho vận.

Tướng Lubas nói rằng Radford chưa từng tham chiến và không có tiền sử vi phạm trong hồ sơ quân đội. Tuy nhiên, ông thừa nhận Radford từng bị bắt vì lái xe khi say rượu hồi tháng 5 – điều mà phía quân đội không hề biết.

Trong vụ nổ súng, nghi phạm sử dụng súng ngắn cá nhân chứ không phải vũ khí quân dụng. Cụ thể là khẩu Glock 9mm mà Radford mua ở Florida vào tháng 5, theo nguồn tin từ cơ quan điều tra. Các nhà điều tra đã thu giữ khẩu súng cùng nhiều vỏ đạn tại hiện trường.

Giới chức vẫn chưa rõ bằng cách nào Radford mang được vũ khí vào căn cứ, vượt qua hệ thống an ninh nghiêm ngặt. “Chúng tôi có lực lượng bảo vệ có vũ trang và các trang thiết bị an ninh tại cổng ra vào. Chúng tôi cần làm rõ vì sao anh ta có thể mang súng vào nơi làm việc”, ông Lubas nói.

Thông thường, quân nhân không được phép mang theo vũ khí cá nhân vào căn cứ theo quy định của quân đội.

Hiện Radford đang bị tạm giam để chờ quyết định truy tố từ Văn phòng Công tố viên quân đội đặc biệt. Radford đã bị thẩm vấn bởi Cơ quan Điều tra hình sự của quân đội Mỹ.

Đạo luật số 12414 khiến ông Zelensky giảm uy tín?

Kết quả khảo sát do Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) công bố hôm 6/8 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Zelensky đã giảm xuống còn 58% vào tháng 7.

Theo Kyiv Post, kết quả mới cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky đã giảm liên tiếp trong 2 kỳ khảo sát gần đây.

- Đầu tháng 5/2025, tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky ở mức 74% (mức cao nhất kể từ đầu năm 2025).

- Tháng 6/2025, tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky giảm xuống còn 65%.

- Tháng 7/2025, tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky giảm xuống 58%.

Kết quả khảo sát mới của KIIS cũng cho thấy, tỷ lệ không hài lòng với ông Zelensky là 35%, tăng 5% so với tháng 6.

Tổng thống Ukraine Zelensky tại một hội nghị của NATO (ảnh: Reuters)

Cuộc khảo sát mới của KIIS được tiến hành một ngày sau khi Quốc hội Ukraine thông qua đạo luật gây tranh cãi số 12414, được cho là có thể làm suy yếu quyền lực của 2 cơ quan chống tham nhũng hàng đầu Ukraine: Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAPO).

Hàng trăm người ở Kiev đã xuống đường biểu tình để phản đối sau khi ông Zelensky ký ban hành luật này.

Theo KIIS, sự suy giảm niềm tin đối với ông Zelensky đã bắt đầu trước khi đạo luật số 12414 được thông qua, nhưng quyết định này có ảnh hưởng to lớn đến tình cảm của công chúng.

“Sự kiện này chắc chắn có tác động. Nhiều người được hỏi đã trả lời cụ thể rằng cuộc bỏ phiếu là lý do khiến họ không còn tin tưởng Tổng thống”, KIIS cho biết.

Ngoài ra, có báo cáo cho biết hiện có 35% số người được hỏi không tin tưởng Tổng thống – tăng 5% so với đầu tháng 6.

Ngày 31/7, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật số 13533 do ông Zelensky đề xuất, nhằm khôi phục tính độc lập của NABU và SAPO.

Ông Trump: NATO làm mọi điều tôi muốn

Trong cuộc phỏng vấn mới đây của CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các nhà lãnh đạo NATO hoàn toàn ủng hộ chương trình nghị sự của ông trong bối cảnh vị thế toàn cầu của Mỹ thay đổi mạnh mẽ.

Các nước thành viên NATO đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 5%, dưới sự thúc giục của chính quyền ông Trump (ảnh: Reuters)

“Mọi nhà lãnh đạo NATO đều nói với tôi như vậy, rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn”, RT hôm 6/8 dẫn lời ông Trump.

Theo ông Trump, chỉ vài tháng kể từ ông nhậm chức, Mỹ đã chuyển từ một “quốc gia lụi tàn” thành “quốc gia sôi động nhất thế giới”.

Những lời khen ngợi tương tự cũng đến từ các đồng minh khác của Mỹ, như Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar, ông Trump cho biết.

“Tôi rất vui khi được giúp đỡ (các đồng minh)”, ông Trump nói thêm.

Tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 7, các nước đồng minh NATO đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035 – tăng đáng kể so với mức 2% trước đó.

Riêng Mỹ không bị ràng buộc bởi cam kết này. Theo ông Trump, Mỹ đã “đóng góp quá nhiều” cho NATO.

Mỹ đem đấu giá siêu du thuyền 300 triệu USD của tỷ phú Nga

Theo AmadeaAuction (trang web đấu giá chính thức do công ty National Maritime Services quản lý), siêu du thuyền Amadea của tỷ phú người Nga Suleiman Kerimov sẽ bị đưa ra đấu giá vào tháng 9 tới. Lịch đấu giá dự kiến vào ngày 10/9.

Theo Forbes, du thuyền Amadea, trị giá hơn 300 USD, thuộc sở hữu của ông Suleiman Kerimov – tỷ phú người Nga với khối tài sản ước tính trị giá 10,7 tỷ USD.

Du thuyền Amadea dài 106 mét, được thiết kế với bãi đậu trực thăng, hồ bơi, phòng tập thể dục, phòng thẩm mỹ, phòng mát-xa và 8 phòng ngủ. Du thuyền có 6 tầng và có thể chở tối đa 58 người.

Tháng 4/2022, du thuyền này bị giới chức Fiji tịch thu theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ. Tháng 7/2025, cảnh sát Mỹ cho phép bán đấu giá du thuyền này.

Theo AmadeaAuction, người tham gia đấu giá phải nộp trước số tiền cọc 10 triệu USD.