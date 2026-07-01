Sạt lở mỏ ngọc bích ở Myanmar, 20 người thương vong và mất tích

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào tối ngày 28/6 tại thị trấn Hpakant, bang Kachin - trung tâm của ngành công nghiệp ngọc bích Myanmar. Thời điểm xảy ra vụ việc, khoảng 20 người đang tự phát tìm kiếm ngọc bích còn sót lại tại một khu mỏ đã ngừng hoạt động thì đống đất đá thải bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị vùi lấp.

Lực lượng chức năng đang đẩy mạnh công tác cứu hộ và tìm kiếm những người còn mất tích. Nguồn: Truyền thông Nhà nước Myanmar

Lực lượng chức năng đang đẩy mạnh công tác cứu hộ và tìm kiếm những người còn mất tích. Theo thông tin ban đầu, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp đã khiến các đống đất đá thải tại khu vực khai thác cũ mất ổn định và đổ sập. Các nạn nhân đều là người dân địa phương.

Myanmar có ngành khai khoáng quy mô lớn, song công tác quản lý còn nhiều hạn chế. Tại các khu mỏ đã ngừng hoạt động, nhiều người dân địa phương vẫn luôn tự phát tìm kiếm ngọc bích còn sót lại để mưu sinh, bất chấp nguy cơ sạt lở luôn thường trực.

Thị trấn Hpakant cũng được xem là điểm nóng, gắn với nhiều vụ tai nạn khai thác mỏ. Trước đó, vào tháng 1/2025, một vụ sạt lở tại khu khai thác ngọc bích ở địa phương này đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, nhiều người mất tích và khoảng 50 căn nhà bị hư hại.