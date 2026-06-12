Trung Quốc bắt học giả Mỹ gốc Myanmar

Quốc kỳ Trung Quốc và Myanmar. (Ảnh: AP)

Việc Bắc Kinh bắt giữ công dân Mỹ với các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia là khá hiếm. Vụ việc xảy ra chỉ 1 tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ nhiều sóng gió.

Một nhà hoạt động người Myanmar quen biết ông Min Zin cho biết ông mất liên lạc từ ngày 3/6, sau khi tới thành phố Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc để tham dự một hội nghị.

Ông Min Zin từng là một nhà hoạt động sinh viên trong cuộc nổi dậy năm 1988 tại Myanmar. Sau đó, ông xin tị nạn ở Mỹ.

Theo nguồn tin trên, hiện nay ông Min Zin không còn tham gia trực tiếp vào các hoạt động vận động chính trị.

Ông là người sáng lập tổ chức nghiên cứu chính sách ISP Myanmar. Trong những năm gần đây, viện này thường xuyên công bố các nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc và quan hệ thương mại giữa Trung Quốc với Myanmar.

Tổ chức này trao đổi thường xuyên với nhiều viện nghiên cứu của Trung Quốc và từng công bố báo cáo về những chủ đề như xuất khẩu đất hiếm từ Myanmar sang Trung Quốc.

Ông Min Zin hiện cũng là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học California.