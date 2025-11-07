Dự báo siêu bão Fung-wong gây mưa rất lớn, ngập lụt và sạt lở khắp Philippines

Mưa to đến rất to được dự báo sẽ trút xuống khu vực phía Đông đảo Luzon và Visayas (Philippines) khi siêu bão Fung-wong tiến gần, tờ Philstar dẫn bản tin trưa 7-11 của Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA).

Siêu bão Fung-wong có thể gây ngập lụt

Trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa ngày 8-11 đến 12 giờ trưa ngày 9-11 (giờ địa phương), 16 tỉnh ở Philippines được dự báo sẽ hứng chịu mưa to đến mưa rất to do ảnh hưởng của bão Fung-wong khi bão tiến gần đất liền.

Đến trưa 9-11, mưa dự kiến sẽ tăng cường nhanh trên diện rộng, gây ngập lụt nghiêm trọng và có khả năng xảy ra sạt lở đất tại những khu vực dễ tổn thương.

PAGASA cho biết Fung-wong có thể đạt cấp siêu bão vào chiều 9-11, gây mưa như trút nước tại các thuộc đảo Luzon.

Theo cơ quan này, vị trí của bão Fung-wong tính đến trưa 7-11 là cách khu vực Eastern Visayas (Philippines) khoảng 1.315 km về phía Đông, với sức gió duy trì tối đa 100 km/giờ và giật tới 125 km/giờ.

Vị trí của bão Fung-wong tính đến trưa 7-11. Ảnh: PAGASA

PAGASA cảnh báo người dân Philippines cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, vì siêu bão Fung-wong được dự báo sẽ gây ngập lụt và sạt lở đất trên diện rộng khắp cả nước.

Trong cuộc họp báo ngày 7-11, ông Nathaniel Servando - Giám đốc PAGASA - mô tả Fung-wong là “một xoáy thuận nhiệt đới cực kỳ mạnh và có quy mô khổng lồ”.

Theo ông Servando, Fung-wong là cơn bão nguy hiểm vì có vùng hoàn lưu rất rộng, với bán kính vượt quá 700 km.

Hiện bão vẫn còn ngoài vùng đặc trách của Philippines (PAR), nhưng dự kiến sẽ đi vào vùng biển nước này vào tối muộn 7-11, hoặc rạng sáng 8-11. Khi đó, bão sẽ được đặt tên địa phương là “Uwan”.

Bão Kalmaegi gây thiệt hại khủng

Trong khi đó, tính đến sáng 7-11, số người thiệt mạng do bão Kalmaegi ở Philippines đã tăng lên 188 người, theo thông tin từ Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines (OCD).

Cũng theo OCD, còn 135 người đang mất tích, phần lớn đến từ các tỉnh Cebu, Negros Occidental và Negros Oriental.

“3 tỉnh này xảy ra ngập lụt nghiêm trọng ở những khu vực đô thị hóa cao” - ông Raffy Alejandro IV, Phó Cục trưởng phụ trách hành chính của OCD, cho biết.

Ông nói thêm rằng hiện có 96 người bị thương được ghi nhận, nhưng báo cáo vẫn đang tiếp tục được cập nhật.

Những ngôi nhà bị hư hại sau bão Kalmaegi ở tỉnh Cebu (Philippines) vào ngày 5 -11. Ảnh: Jam Sta.Rosa/AFP

Theo báo cáo ban đầu, tổng thiệt hại về cơ sở hạ tầng ước tính khoảng 6,3 triệu peso (2,8 tỉ đồng) và thiệt hại nông nghiệp khoảng 13,3 triệu peso (gần 6 tỉ đồng).

Ông Alejandro cho biết trong những thảm họa nghiêm trọng như bão Tino, tổng thiệt hại về nông nghiệp và cơ sở hạ tầng thường có thể lên tới 300 triệu peso (133 tỉ đồng).

“Chúng tôi vẫn cần thu thập thêm báo cáo về cơ sở hạ tầng của chính phủ cũng như tư nhân. Đây là việc khá khó khăn vì nhiều công trình quan trọng, như trung tâm y tế, trụ sở các barangay và các cơ sở khác, đã bị ảnh hưởng” - ông Alejandro nói, cho biết thêm rằng khoảng 9.600 ngôi nhà bị hư hại một phần hoặc hoàn toàn do bão Kalmaegi.

Bão Kalmaegi đã đổ bộ vào miền trung nước ta ngày 6-11 với tên gọi bão số 13.