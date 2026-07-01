Cảnh sát Đức bất ngờ đột kích Liên đoàn Bóng đá vì nghi án tham nhũng

Cuộc đột kích nhằm phục vụ điều tra về một đường dây nghi án tham nhũng và hối lộ liên quan đến công tác tổ chức Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2024).

Trọng tâm của cuộc điều tra hướng vào Euro 2024 GmbH, công ty liên doanh được thành lập giữa DFB và Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) để điều hành giải đấu.

Chiến dịch đột kích diễn ra vào sáng sớm với sự tham gia của hơn 150 cảnh sát và nhân viên điều tra. Bên cạnh văn phòng của DFB, các điều tra viên cũng tiến hành lục soát tòa thị chính và cơ quan quản lý đô thị của một số thành phố từng đăng cai tổ chức các trận đấu thuộc khuôn khổ Euro 2024.

Trong tuyên bố chung phát đi cùng ngày, Văn phòng Công tố Bochum và Cơ quan Cảnh sát hình sự bang North Rhine-Westphalia xác nhận: "Cuộc điều tra tập trung vào các cáo buộc nhận lợi ích bất hợp pháp, bao gồm cả quyền tham dự các trận đấu bóng đá. Lợi ích này được cho là do một nghi phạm, người làm việc cho một thành phố đăng cai vào thời điểm đó nhận từ các quan chức thuộc đơn vị tổ chức giải đấu".

Các quan chức thuộc đơn vị tổ chức giải đấu đấu bị cáo buộc cung cấp cho các thành phố đăng cai quyền ưu tiên mua các suất vé độc quyền.

Sau đó, các thành phố này đã sử dụng số vé trên vào nhiều mục đích khác nhau một cách không rõ ràng.

Cuộc điều tra hối lộ hiện nhắm vào hai đối tượng chính bao gồm một công dân Đức (66 tuổi) và một công dân Pháp (46 tuổi). Ước tính có tới "hàng nghìn chiếc vé có thể đã bị phân phối bất hợp pháp từ bên trong cho các khách mời ưu tiên.

Chiến dịch truy quét diễn ra trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang siết chặt công tác quản lý tài chính và tính minh bạch trong việc tổ chức các sự kiện thể thao siêu quy mô.

Việc một giải đấu tầm cỡ như Euro 2024 dính líu đến bê bối phân phối vé ngầm đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nền bóng đá Đức.