Rạn nứt bên trong nội các chiến tranh Israel

Tác động đến nội các chiến tranh Israel Ông Giora Eiland, cựu cố vấn an ninh quốc gia Isarel nhận định rằng "sự thiếu tin tưởng giữa 3 người này là quá rõ ràng và khá lớn”. Rõ ràng sự bất đồng giữa 3 nhân vật cấp cao trong nội các chiến tranh Israel sẽ có tác động đến việc ra quyết định liên quan an ninh Israel. Nhận định về thế khó của ông Netanyahu, ông Amir Avivi, người sáng lập nhóm nghiên cứu Diễn đàn An ninh và Quốc phòng Israel cho rằng: “Thủ tướng rất khó có thể bắt quân đội làm những gì ông ấy muốn nếu bộ trưởng quốc phòng không hợp tác với ông ấy. Sự thiếu liên kết này đang khiến mọi việc đối với ông Netanyahu trở nên vô cùng khó khăn”.