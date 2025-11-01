Cả cơ nghiệp chìm trong biển nước: 'Trận lũ này cuốn đi hết tất cả rồi!'

Nước lũ đang rút dần trên các tuyến phố TP Huế, để lại sau lưng là những lớp bùn non đặc quánh và nỗi xót xa của người dân. Chỉ sau vài ngày, bao nhiêu tài sản, cơ nghiệp tích góp nhiều năm đã bị "nhấn chìm", hư hỏng. Đẩy nhiều gia đình vào cảnh trắng tay sau lũ.

'Cần câu cơm' bao năm tích góp ngập ngụa trong bùn

Ngay từ khi nước lũ bắt đầu rút, từ phường Vỹ Dạ (TP Huế), chị Mai Tiến (36 tuổi) tất tả đi thuyền, lội bộ bì bõm trong nước để đi ra quán ăn trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Đó là nơi chị thuê mặt bằng, là "cần câu cơm" của cả gia đình bao năm qua. Chị phải quay lại, để xem "cơ nghiệp" của mình còn lại gì sau cơn lũ dữ. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến chị sững người.

Chị Mai Tiến rửa dọn những gì còn sót lại sau lũ. Ảnh: NGUYỄN DO

Giữa đoạn đường còn vương vãi bùn đất, chị Tiến mở cửa quán. Mọi thứ bên trong ngổn ngang. Toàn bộ tủ lạnh, đồ điện tử và bàn ghế, vật dụng đều nằm nghiêng ngã, phủ một lớp bùn sền sệt.

"Trước lũ, nghe dự báo mưa lớn và lũ, tôi cũng đã kê đồ đạc lên cao, nhưng không ngờ nước lũ lại lên cao như vậy. Mấy ngày nghe tin nước dâng, tôi đứng ngồi không yên. Quán nhỏ này là nguồn sống của cả gia đình tôi mà", chị Tiến nói.

Đồ đạc ngổn ngang, hư hỏng do trận lũ lịch sử. Ảnh: NGUYỄN DO

Chị kể, bao nhiêu năm vừa bán quán vừa tích góp mới sắm được hai chiếc tủ lạnh để trữ đồ. Giờ thì cả hai đều "chết" sau nhiều ngày ngâm trong nước lũ.

"Nếu sửa chữa được thì cũng tốn rất nhiều tiền, còn các vật dụng khác thì bị ẩm nước, hư hỏng hết, phải mua lại từ đầu", chị rầu rĩ nói.

Đã bốn năm chị Tiến bám trụ ở quán ăn này. Chị bảo bán quán nhỏ lời lãi chẳng được bao nhiêu, chủ yếu lấy công làm lời. Giờ đây, mọi nỗ lực của chị đã bị dòng lũ cuốn trôi.

"Trận lũ này đã cuốn đi hết tất cả rồi anh ơi", chị Tiến nói trong tuyệt vọng.

Đồ đạc kê cao 1,5 m vẫn thành công cốc

Cách quán chị không xa, bà Phan Thị Lài (50 tuổi) cũng đang cật lực thu dọn "bãi chiến trường" mà trận lũ để lại. Bà cố gắng chùi rửa những vật dụng còn sót lại, hy vọng sớm ổn định cuộc sống.

Dù đã kê đồ đạc lên cao, nhưng vẫn thành công cốc trước trận lũ lịch sử. Ảnh: NGUYỄN DO

Bà Lài cho biết, gia đình bà đã có kinh nghiệm chạy lũ. "Trước khi lũ lên, gia đình đã kê cao tủ lạnh, ti vi, xe máy và tất tần tật lên cao khoảng 1-1,5 m. Vậy mà tất cả nỗ lực đều trở nên công cốc", bà Lài lắc đầu.

Bà giải thích, nước lũ năm nay lên quá cao và nhanh, nhấn chìm tất cả. Đã vậy, khi đường biến thành sông, nhiều người dân sử dụng tàu thuyền đi lại tạo thành những con sóng lớn, đánh tràn vào nhà, làm đồ đạc đã kê lên cao cũng bị rơi vãi, lật nhào.

"Thiệt hại do lũ gây ra tốn rất nhiều tiền", bà Lài lắc đầu ngán ngẫm.

Nhưng lo lắng lớn nhất của người dân lúc này không chỉ là tài sản bị ngâm nước, mà là "khủng hoảng" thợ sửa chữa sau lũ. Bà Lài cho biết giờ bà mỏi mắt tìm thợ không ra vì nhà nào cũng chung hoàn cảnh.

Chiếc ti vi dù đã kê cao những vẫn bị ngâm trong nước lũ. Ảnh: NGUYỄN DO

"Đồ điện tử bị ngâm trong nước ba ngày rồi. Giờ tiếp tục phải đợi thợ đến sửa chữa chắc mất mấy ngày nữa. Cứ để vậy thì tôi sợ sẽ hỏng hẳn, không sử dụng được nữa," bà Lài lo lắng.

Bà Lài nhìn nhận, trận lũ này không thua trận lũ lịch sử năm 1999. May mắn là nhà cao ráo, người dân còn kịp sơ tán lên gác hai, gác lửng và nương tựa vào các nhà cao tầng xung quanh nên không có thiệt hại về người. Nước rút đi, nhưng nỗi lo về sinh kế và cuộc tái thiết sau lũ mới thật sự bắt đầu.

Hoàn cảnh của chị Tiến, bà Lài cũng là hoàn cảnh chung của rất nhiều hộ dân tại TP Huế khi trận lũ lịch sử đi qua. Mưa lũ đã nhấn chìm nhiều tài sản, thậm chí là cả cơ nghiệp mà họ tích góp nhiều năm dài.