Rắn độc: Vũ khí mới của những kẻ giết người máu lạnh ở Ấn Độ

Thứ Tư, ngày 13/10/2021 17:30 PM (GMT+7)

Tòa án Ấn Độ gần đây cảnh báo xu hướng sử dụng sinh vật máu lạnh kịch độc để làm công cụ giết người, tạo hiện trường giống như một vụ tai nạn.

Rắn hổ mang rất hay được cái đối tượng sử dụng vì nọc độc gây tỉ lệ tử vong cao nếu nạn nhân không nhập viện kịp thời.

Trong vụ việc mới nhất, tòa án bang Kerala kết án một người đàn ông sát hại vợ bằng cách đặt một con rắn hổ mang lên giường khi vợ đang ngủ say, do bị lừa uống thuốc an thần.

Sự việc xảy ra tháng 5.2020, người đàn ông buộc con rắn hổ mang nhịn đói một tuần, khiến nó trở nên hung hãn.

Người đàn ông tên Sooraj, 27 tuổi, mua con rắn hổ mang từ một người nuôi rắn, trước khi gây án khoảng 2 tháng. Đáng chú ý, người đàn ông từng cố gắng đầu độc vợ bằng rắn lục nhưng người vợ vẫn có thể hồi phục được.

Các chuyên gia nói vết cắn của rắn hổ mang bình thường chỉ dài 1,8cm, nhưng trong trường hợp này dài tới 2,8cm, chứng tỏ Sooraj đã kích động con rắn.

Trong khi đó, tòa án tối cao Ấn Độ cũng ban hành cảnh báo ở bang Rajasthan, nơi rắn kịch độc được sử dụng làm vũ khí giết người một cách tràn lan.

Hổ mang chúa có thể là vũ khí sát thủ, nếu rơi vào tay người có mục đích xấu.

Các thẩm phán tòa án tối cao Ấn Độ thụ lý vụ án một người đàn ông tên Krishna Kumar, bị cáo buộc dùng rắn độc giết người.

Các luật sư bào chữa nói: “Liệu đây có phải vụ giết người khi bị cáo không hề có mặt tại hiện trường và cũng không hề tìm thấy hung khí?”

Các thẩm phán trả lời rằng là có, vì vũ khí giết người trong vụ án này là một con rắn.

Trong vụ án, cô con dâu tên Alphana bị mẹ chồng là Subodh Devi, phát hiện ngoại tình với Krishna Kumar. Ở thời điểm đó, con trai của Devi, một binh sĩ Ấn độ, đang đóng quân cách xa nhà.

Devi yêu cầu Alphana chấm dứt mối quan hệ ngoài hôn nhân nhưng không ngờ bị Alphana và người tình dùng rắn kịch độc sát hại. Cảnh sát Ấn Độ phát hiện Alphana và người tình mua con rắn với giá 10.000 rupee (khoảng 3 triệu đồng).

Lợi dụng lúc Devi ngủ say, cặp đôi thả con rắn lên giường ngủ, khiến nạn nhân bị rắn cắn tử vong.

Cảnh sát ban đầu cho rằng, cái chết của Devi là một tai nạn. Nhưng các sĩ quan điều tra sau đó phát hiện Alphana và người tình liên lạc với nhau 124 lần trong ngày Devi qua đời.

Các thẩm phán tòa án tối cao Ấn Độ kết luận: “Đây là xu hướng giết người kiểu mới, trong đó những kẻ gây án mua rắn kịch độc để sát hại nạn nhân thông qua vết rắn cắn. Tình trạng này xảy ra ngày càng phổ biến, đặc biệt là ở bang Rajasthan”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 58.000 người Ấn Độ tử vong vì rắn cắn mỗi năm.

