Quốc gia đầu tiên phải di cư vì biến đổi khí hậu

Quốc đảo Tuvalu có thể biến mất trong 25 năm tới. Ảnh: Guardian/Redux

Theo Wired, quốc đảo Tuvalu ở Thái Bình Dương đang chuẩn bị thực hiện cuộc di cư đầu tiên để đối phó với tác động của biến đổi khí hậu. Các nghiên cứu gần đây dự đoán phần lớn lãnh thổ nước này có thể bị nhấn chìm trong 25 năm tới do mực nước biển dâng cao, buộc cư dân phải cân nhắc về di cư như một biện pháp sống còn cấp bách. Quốc đảo Tuvalu bao gồm 9 đảo san hô và đảo nhỏ, với hơn 11.000 người sinh sống. Độ cao trung bình của quốc gia này chỉ ở mức hai mét phía trên mực nước biển, do đó cực dễ bị ảnh hưởng trước sự dâng cao của đại dương, lũ lụt và sóng trào, có xu hướng ngày càng trầm trọng do khủng hoảng khí hậu.

Một nghiên cứu của Đội thay đổi mực nước biển thuộc NASA chỉ ra vào năm 2023, mực nước biển ở Tuvalu cao hơn 15 cm so với mức trung bình được ghi nhận trong ba thập kỷ trước. Nếu xu hướng này tiếp tục, dự kiến phần lớn lãnh thổ cả nước, bao gồm cơ sở hạ tầng quan trọng, sẽ nằm dưới mức thủy triều cao vào năm 2050.

Trước mối đe dọa hiện hữu trên, Tuvalu bắt đầu một chương trình visa khí hậu chưa từng có. Năm 2023, Tuvalu và Australia ký Hiệp ước Liên minh Falepili, thỏa thuận cung cấp lịch trình di cư cho phép 280 người Tuvalu mỗi năm định cư tại Australia với tư cách thường trú. Visa sẽ được phân bổ thông qua hệ thống bốc thăm và cấp cho người thụ hưởng các quyền về y tế, giáo dục, nhà ở và việc làm tương tự công dân Australia. Ngoài ra, người Tuvalu có quyền trở về quê hương nếu điều kiện cho phép.

Giai đoạn nộp đơn đầu tiên kéo dài từ ngày 16/6 đến 18/7 và quá trình bốc thăm 280 người diễn ra vào ngày 25/7. Theo Jane McAdam, thành viên tại Trung tâm Luật Tị nạn Quốc tế Kaldor tại UNSW Sydney, khi kết hợp với các con đường di cư khác đến Australia và New Zealand, gần 4% dân số có thể di cư mỗi năm. Trong vòng một thập kỷ, gần 40% dân số có thể di chuyển.

Thỏa thuận với Australia không phải là hành động duy nhất mà Tuvalu thực hiện trước mối đe dọa đang tới gần. Năm 2022, Tuvalu khởi động chiến lược tham vọng nhằm trở thành quốc gia kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới, bao gồm quét 3D các đảo để tái tạo kỹ thuật số và bảo tồn di sản văn hóa, cũng như chuyển những chức năng chính phủ sang môi trường ảo.

Những gì đang xảy ra với Tuvalu có thể sẽ lặp lại với nhiều quốc gia khác. NASA phát hiện mực nước biển toàn cầu tăng cao hơn dự kiến trong năm qua. Kết quả đo từ vệ tinh của họ tiết lộ tỷ lệ mức tăng hàng năm đã gấp đôi từ năm 1993. Các đảo Thái Bình Dương đặc biệt dễ bị ảnh hưởng trước sự dâng cao của biển. Ví dụ, mực nước biển ở Vịnh Mexico gần đây tăng gấp 3 lần so với mức trung bình toàn cầu.