Quốc gia châu Á thứ hai có số ca nhiễm Covid-19 vượt Trung Quốc

Thứ Bảy, ngày 16/05/2020 20:00 PM (GMT+7)

Đến ngày 16.5, Ấn Độ đã ghi nhận 85.940 ca nhiễm Covid-19, vượt qua Trung Quốc (82.941 trường hợp). Số người nhiễm virus tại Ấn Độ vẫn tiếp tục tăng, bất chấp những nỗ lực của chính phủ làm giảm tỷ lệ lây nhiễm bằng một lệnh phong tỏa cả nước 1,3 tỷ dân.

Nhiều quan chức, doanh nghiệp và người dân Ấn Độ đang kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi mở cửa trở lại kinh tế trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tại quốc gia Nam Á gia tăng.

Chính quyền của ông Modi đang cân nhắc sẽ tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa cả nước đã được áp dụng từ 12 giờ đêm ngày 24.3.

Mặc dù số ca nhiễm tăng cao, nhưng tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Ấn Độ đang duy trì ở mức tương đối thấp. Đến ngày 16.5, Ấn Độ chỉ ghi nhận 2.752 trường hợp tử vong do dịch bệnh, so với 4.600 người tử vong do virus tại Trung Quốc.

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan tự tin rằng chiến lược phong tỏa của Ấn Độ đang phát huy hiệu quả. Hiện tại, số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ tăng gấp đôi sau 11 ngày, trong khi trước phong tỏa, thời gian này chỉ là 3,5 ngày.

“Rõ ràng tình hình dịch bệnh đã được cải thiện sau lệnh phong tỏa cả nước. Chúng tôi đã tận dụng thời gian có lệnh phong tỏa để đẩy mạnh các biện pháp chống dịch như xét nghiệm phát hiện ca nhiễm, truy vết tiếp xúc và cách ly người bệnh”, ông Harsh Vardhan cho biết.

Một người đeo khẩu trang trên toa tàu tại Ấn Độ (ảnh: Reuters)

Giới chức Ấn Độ cho hay, đa số người nhiễm virus tại nước này chỉ biểu hiện các triệu chứng nhẹ, vì vậy, tỷ lệ tử vong do dịch bệnh là thấp.

Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, kế hoạch mở cửa nền kinh tế của Ấn Độ có thể gặp nhiều trở ngại do số ca nhiễm tiếp tục tăng và tập trung chủ yếu ở các trung tâm kinh tế quan trọng của đất nước.

1/3 số ca nhiễm Covid-19 của Ấn Độ tập trung ở bang Maharashtra với thủ phủ là thành phố Mumbai – trung tâm kinh tế lớn nhất Ấn Độ, đây cũng là nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất tại quốc gia Nam Á.

Ngày càng có nhiều người dân tại các thành phố lớn của Ấn Độ đổ về quê do không kiếm được việc làm trong dịch Covid-19 (ảnh: AP)

“Ấn Độ vẫn đang trong giai đoạn gia tăng số ca nhiễm Covid-19 với khoảng 3,8% số ca nhiễm mới được ghi nhận mỗi ngày”, ông Shamika Ravi – chuyên gia y tế, cựu cố vấn của Thủ tướng Ấn Độ, nhận định.

Một vấn đề đáng lo ngại khác tại Ấn Độ đó là tỷ lệ làm xét nghiệm Covid-19 thấp so với quy mô dân số 1,3 tỷ người.

Ấn Độ là quốc gia thứ hai ở châu Á sau Iran có số người nhiễm Covid-19 vượt Trung Quốc. Đến ngày 16.5, thế giới đã có 12 quốc gia vượt Trung Quốc về số ca nhiễm Covid-19, bao gồm: Mỹ, Tây Ban Nha, Nga, Anh, Italia, Brazil, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Ấn Độ và Peru.

