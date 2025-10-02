Trung Quốc nổi giận sau phát biểu của quan chức Mỹ về Mexico

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. (Ảnh: AP)

Trước đó, một nhà ngoại giao Mỹ kêu gọi Mexico giúp Washington giảm phụ thuộc vào chất bán dẫn do Trung Quốc sản xuất.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X ngày 1/10, Đại sứ quán Trung Quốc cho rằng những phát biểu gần đây của ông Mark Johnson - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Mexico, "tiết lộ ý định thực sự của Washington".

Phát biểu tại Diễn đàn Bán dẫn Mexico - Mỹ, ông Johnson nói rằng Mỹ "sẽ không chấp nhận tình trạng phụ thuộc vào các công nghệ quan trọng từ Trung Quốc" và Mexico phải đóng "vai trò chủ chốt" trong việc giảm bớt sự phụ thuộc này.

Đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố: "Kiểu lập luận này phơi bày trắng trợn tâm lý của Mỹ muốn áp đặt cạnh tranh địa - chính trị lên các nước khác. Cái mà họ gọi là ‘không dung thứ cho sự phụ thuộc’ chẳng qua chỉ là việc dựng lên các rào cản thương mại, đe dọa và thực hiện hành vi bắt nạt kinh tế”.

Tuyên bố cho rằng Washington không quan tâm đến tăng trưởng của Mexico mà chỉ muốn quốc gia này “trở thành công cụ địa - chính trị trong các chuỗi công nghiệp và cung ứng của Mỹ”.

Tuyên bố cho rằng Mỹ lo sợ cạnh tranh công bằng và bám víu vào “vị thế độc quyền” của mình bằng cách gán cho các quốc gia khác phụ thuộc vào Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc cho rằng những hành động như vậy làm suy yếu trật tự thương mại toàn cầu, gây tổn hại đến lợi ích của Nam bán cầu, trong đó có Mexico, và “cuối cùng làm xói mòn uy tín của chính nước Mỹ”.

Đầu tháng này, Bắc Kinh chỉ trích kế hoạch của Mexico về việc tăng thuế nhập khẩu lên tới 50% đối với ô tô, thép, hàng dệt may và các hàng hóa khác từ các quốc gia không có thỏa thuận thương mại. Đề xuất này được chính phủ của Tổng thống Claudia Sheinbaum ủng hộ, nhằm bảo vệ việc làm và bảo vệ các ngành công nghiệp chiến lược.

Đáp lại, Bộ Thương mại Trung Quốc mở một cuộc điều tra về thuế quan, dự kiến ​​kéo dài 6 tháng, nhằm vào ô tô, phụ tùng ô tô, thiết bị gia dụng và các sản phẩm khác. Bắc Kinh cũng tiến hành điều tra các mặt hàng xuất khẩu của Mexico như hạt hồ đào, cáo buộc những mặt hàng đó được bán dưới giá trị hợp lý.

Tổng thống Sheinbaum khẳng định kế hoạch của họ được áp dụng rộng rãi, không chỉ với Trung Quốc.

Một quan chức cấp cao của Mexico cho biết, gói thuế quan được thiết kế để bảo vệ 17 ngành chiến lược như thép, nhôm và giày dép trước tình trạng các nhà sản xuất châu Á bán phá giá.