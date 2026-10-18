Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố bị can Bùi Văn Trường, đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Tân Mai phát hiện Bùi Thị Xuân (SN 1996, trú tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh trên không gian mạng nên chuyển thông tin, tài liệu đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 2/6/2026, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Thị Xuân, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cùng 79 lọ thuốc thành phẩm. Qua đó, cơ quan Công an xác định Bùi Thị Xuân tham gia đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước do Bùi Văn Trường (SN 1972, trú tại xã Kim Thành, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Ngày 4/6/2026, Công an phường Tân Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Văn Trường tại xã Kim Thành, TP Hải Phòng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và thuốc tiêu u, cùng số lượng lớn thuốc thành phẩm.

Các đối tượng trong vụ án.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Bùi Văn Trường là người trực tiếp tổ chức sản xuất thuốc giả. Lợi dụng uy tín, danh nghĩa nghề nghiệp của bố đẻ, Trường mua các loại thảo dược, thuốc tân dược cùng máy móc, thiết bị, dụng cụ về nhà để tự sản xuất các sản phẩm được giới thiệu là thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u.

Đáng chú ý, quá trình sản xuất không tuân thủ quy trình, không định lượng chính xác thành phần. Trường sử dụng hỗn hợp thuốc tân dược và dược liệu, sau đó đóng gói, dán nhãn và quảng cáo gian dối rằng sản phẩm được bào chế 100% từ thảo dược theo “công thức gia truyền”.

Để đưa sản phẩm đến khách hàng tại nhiều địa phương trên cả nước, Trường cấu kết với một số người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL), quản trị viên các trang, hội nhóm để xây dựng hệ thống quảng cáo, phân phối thuốc do mình sản xuất. Sau khi nhận hàng từ Trường, các đối tượng khác trong đường dây tiếp tục san chiết, đóng gói, tự đặt in tem nhãn riêng, quảng cáo và bán lại cho người tiêu dùng nhằm thu lợi bất chính.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Cơ quan Công an xác định, từ tháng 2 đến tháng 6/2026, thông qua hệ thống KOL, quản trị viên các trang, hội nhóm, Bùi Văn Trường và các đối tượng đã bán thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng.

Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu dùng để điều chế thuốc, 2 máy xay thuốc, 1 máy sấy công nghiệp cùng 850 triệu đồng tiền mặt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng trong đường dây do Bùi Văn Trường cầm đầu về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.