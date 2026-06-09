Ông Trump cảnh báo Israel sẽ bị cô lập nếu tiếp tục tấn công Iran

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 9/6, ông Trump tiết lộ đã trực tiếp nhắn nhủ nhà lãnh đạo Israel: “Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông nên cẩn thận, nếu không sẽ sớm phải tự mình xoay xở”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo ông Trump, Israel đã thông báo cho Mỹ về các cuộc tấn công vào Iran cuối tuần qua nhưng thời điểm thông báo là “rất muộn”. Ông cho biết các đợt tấn công hiện đã dừng lại, dù phía Israel phát tín hiệu rằng chiến dịch có thể được nối lại.

Trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang thúc đẩy một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Iran, ông Trump lưu ý, đã nhận được đề nghị can thiệp từ 5 quốc gia trong khu vực sau các cuộc không kích gần đây của Israel.

“Các nước này rất lo ngại. Họ ủng hộ thỏa thuận mà chúng tôi đang đàm phán”, ông Trump nói, song không tiết lộ danh tính các quốc gia liên quan.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết các quan chức Iran đã liên hệ với Washington và bày tỏ sẵn sàng ngừng các hoạt động quân sự nếu Israel chấm dứt tấn công.

“Họ gọi cho chúng tôi và nói sẽ không tiến hành thêm bất kỳ cuộc tấn công nào nữa, đồng thời đề nghị chúng tôi chuyển thông điệp tới Israel rằng họ cũng không nên tiếp tục các cuộc tấn công”, ông Trump.

Những phát biểu trên cho thấy Washington đang gia tăng nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột giữa Israel và Iran leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực quy mô lớn.