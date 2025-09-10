Pháp có tân Thủ tướng 39 tuổi

Ông Sebastien Lecornu đang đảm nhận vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các Pháp. Ông là một trong những nhân tố đứng sau cuộc vận động tranh cử Tổng thống của ông Macron năm 2017 và là bộ trưởng duy nhất đã tham gia liên tục tất cả các chính phủ của ông Macron kể từ đó.

Theo Reuters, việc lựa chọn ông Lecornu làm Thủ tướng cho thấy quyết tâm của Tổng thống Macron trong việc tiếp tục duy trì một chính phủ thiểu số mà vẫn giữ nguyên chương trình nghị sự cải cách ủng hộ doanh nghiệp của ông, bao gồm cắt giảm thuế doanh nghiệp và nâng tuổi nghỉ hưu.

Chân dung tân Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, trong một động thái bất thường của chính trường Pháp, văn phòng Tổng thống Macron cho biết ông Lecornu đã được yêu cầu tổ chức tham vấn với tất cả các đảng phái chính trị trong quốc hội "nhằm thông qua ngân sách quốc gia và xây dựng các thỏa thuận thiết yếu cho những quyết định trong các tháng tới”, trước khi bổ nhiệm nội các.

"Tổng thống đã giao cho tôi nhiệm vụ xây dựng một chính phủ với định hướng rõ ràng: Bảo vệ nền độc lập và quyền lực của chúng ta, phục vụ người dân Pháp, và ổn định chính trị và thể chế", ông Lecornu đăng tải trên mạng xã hội X. "Tôi muốn cảm ơn sự tin tưởng mà Tổng thống dành cho tôi khi bổ nhiệm tôi làm Thủ tướng", ông bày tỏ.

Ông Macron đã lựa chọn bổ nhiệm Thủ tướng mới thay vì tổ chức bầu cử sớm. Ảnh: Reuters

Với quyết định này, ông Lecornu sẽ trở thành Thủ tướng thứ 5 trong nội các của ông Macron trong vòng chưa đầy 2 năm qua. Trước đó, Thủ tướng Francois Bayrou đã không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hôm 9/9. Người tiền nhiệm của ông Bayrou, Michel Barnier, cũng bị phế truất sau một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hồi tháng 12 năm ngoái.

Ông Lecornu bước chân vào chính trường Pháp khi mới 16 tuổi, tham gia vận động tranh cử cho cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy. Năm 18 tuổi, ông trở thành thị trưởng một thị trấn nhỏ ở Normandy và đến năm 22 tuổi, ông là cố vấn chính phủ trẻ nhất của ông Sarkozy.

Ông rời đảng bảo thủ Les Républicains để gia nhập phong trào chính trị trung dung của ông Macron khi ông Macron lần đầu tiên được bầu làm tổng thống năm 2017. 5 năm sau, ông trực tiếp tham gia điều hành chiến dịch tái tranh cử của ông Macron.