Anh từ chối đóng 2 tỉ euro để gia nhập quỹ quốc phòng EU

Mới đây, Anh đã bác yêu cầu của EU về việc đóng 2 tỉ euro (~2,3 tỉ USD) để tham gia quỹ quốc phòng trị giá 150 tỉ euro của khối, làm gia tăng áp lực lên hai bên khi hạn chót ngày 30/11 sắp tới gần. Được biết, trước khi đưa ra con số nêu trên, khoản phí ban đầu mà EU đề nghị Anh đóng góp để có quyền tiếp cận chương trình là 6,5 tỉ euro.

Theo Bloomberg, Anh chỉ đề xuất đóng góp vài trăm triệu euro vì cho rằng 2 tỉ euro là con số quá cao. Trong khi đó, Brussels lập luận rằng các nước ngoài EU muốn tham gia chương trình cần đáp ứng đóng góp tương xứng để không ảnh hưởng đến sự cân bằng trong cơ chế mua sắm quốc phòng chung.

Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ hy vọng London và Brussels có thể đạt giải pháp thông qua con đường ngoại giao lặng lẽ. Ảnh: Ian Vogler / Daily Mirror

Giới phân tích cho rằng London đang đối mặt với bài toán ngân sách quốc phòng trong bối cảnh nhiều cam kết song song như hỗ trợ Ukraine, nâng cấp năng lực hải quân và hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng trong nước. Một khoản đóng góp lớn cho EU có thể gây sức ép lên tài khóa.

Hơn nữa, nếu không đảm bảo được quyền tiếp cận đầy đủ cho các doanh nghiệp quốc phòng của mình, London khó thuyết phục Quốc hội và dư luận về giá trị thực của thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu mức đóng quá thấp, Anh có khả năng bị hạn chế quyền lợi như giới hạn tham gia vào các hợp đồng mua sắm chung hoặc bị đặt tỉ lệ hưởng lợi thấp hơn.

Euronews cho hay, Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ hy vọng hai bên có thể đạt giải pháp thông qua con đường ngoại giao lặng lẽ thay vì tranh luận qua truyền thông, London cũng nhấn mạnh, Anh là đối tác an ninh quan trọng của châu Âu, tham gia sâu vào nhiều nỗ lực hỗ trợ Ukraine và duy trì cam kết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Vì vậy, việc tiếp cận quỹ quốc phòng EU cần thể hiện quan hệ đối tác thực chất.

Dự kiến, các cuộc thương lượng sẽ tăng tốc trong những ngày cuối của tháng 11, nhưng triển vọng đạt đồng thuận trước thời hạn vẫn được đánh giá là không dễ dàng, khi cả hai bên đều phải cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích chiến lược và chính trị.